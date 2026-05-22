Cannes, la scena oltre il red carpet (Foto)

Quanto è varia Cannes nei giorni del Festival. Non è soltanto il tappeto rosso del Palais des Festivals a catalizzare l’attenzione internazionale, ma un intero microcosmo che si dispiega lungo la Croisette, tra attese, incontri fugaci e rituali collettivi.

Il Festival del Cinema, nato nel 1946 e divenuto uno degli appuntamenti più prestigiosi al mondo, trasforma la città in un teatro a cielo aperto dove migliaia di persone si muovono in cerca di un frammento di celebrità: una fotografia rubata, un autografo, uno sguardo da custodire.



In questo scenario vibrante, la fotografia diventa strumento di racconto e osservazione.

È ciò che accade negli scatti di Silvia Assin, che scelgono di spostare il fuoco lontano dalle icone ufficiali per posarsi sulla folla, sui volti anonimi, sui gesti spontanei. Non c’è costruzione né filtro: la sua lente intercetta l’umanità che abita il Festival, restituendone un ritratto diretto, quasi antropologico.



La Croisette si popola così di figure che diventano protagoniste involontarie: turisti curiosi, appassionati cinefili, cacciatori di celebrità, habitué dell’evento.

Ognuno contribuisce a comporre un mosaico variegato, dove l’attesa si mescola all’entusiasmo e il glamour convive con la quotidianità.

È una rappresentazione contemporanea di quella “commedia umana” che, lontano dai riflettori ufficiali, trova nella strada il suo palcoscenico più autentico.



Ne nasce una rassegna fotografica che non documenta soltanto un evento, ma un’esperienza collettiva.

Perché Cannes, in questi giorni, non è solo cinema: è un racconto corale fatto di presenze, emozioni e sguardi che si incrociano, lasciandosi attraversare dall’atmosfera unica di una manifestazione capace, ancora oggi, di reinventare il mito.



