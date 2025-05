Maona, il nuovo ristorante festivo del Monte-Carlo Beach ispirato alla Grecia

Nel cuore di un Monte-Carlo Beach in piena effervescenza questa stagione, il ristorante estivo Maona accoglie l’energia festosa di Mykonos e tutti i sapori della Grecia, in un nuovo scenario luminoso, tutto bianco e blu. Maona Monte-Carlo – From Mykonos to Monte-Carlo è un invito a viaggiare sulle rive del Mar Egeo, per un pranzo o un pomeriggio d’estate. Menù 100% ellenico, cocktail e DJ set: si parte per questa nuova esperienza per tutta la stagione.

Dal 16 maggio scorso, il ristorante Maona Monte-Carlo si è trasformato in una taverna elegante, degna dei migliori indirizzi delle Cicladi, per una nuova esperienza gastronomica e festiva: From Mykonos to Monte-Carlo.

Ristorante festivo sotto il sole estivo, questa nuova esperienza promette momenti di condivisione, tanto gustosi quanto gioiosi, attorno alla cucina greca. Il pranzo continua con la musica per tutto il pomeriggio.

In cucina, si gustano i piatti tradizionali della cucina greca, valorizzati dallo Chef Erwan Miziane, come il souvlaki di agnello, lo tzatziki fatto in casa, le tradizionali dolmadakia, le kefta di Mykonos, l’orzo ai frutti di mare… e per dessert: il tradizionale baklava al pistacchio, lo yogurt greco con caramello alla visciola e roccia di miele, le fragole con ouzo – la tipica bevanda greca all’anice – oppure i loukoumades, i deliziosi dolcetti fritti al miele.

Una menzione speciale per i cocktail signature: L’Orthrys (Aperol pollen, cordial alla camomilla, Rakomelo e Champagne),Il Pella (Angostura, Rakomelo, Calvados, succo di mela, cannella), Il Maona Mule (Skinos cetriolo, miele all’aneto, ginger ale).

Per quanto riguarda l’atmosfera, Maona Monte-Carlo – From Mykonos to Monte-Carlo celebra il Mediterraneo in tutta la sua vivacità. Da non perdere la programmazione speciale “Grand Prix”, dal 22 al 26 maggio:

Giovedì 22 maggio: Live sax by Dima Saxo

Venerdì 23 e sabato 24 maggio: Live sax by Sam Weiss

Domenica 25 maggio: Proiezione in diretta della gara alle 15:00 e DJ set di Ollie & Live Drum Set

Lunedì 26 maggio: After Party GP – DJ Ollie e Adassiya