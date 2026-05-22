Il Jardin Exotique di Monaco, attività per famiglie e visite alle nuove aree rinnovate

Sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 il Jardin Exotique de Monaco ospiterà “Le Jardin Exotique en fête”, l’appuntamento dedicato alle famiglie organizzato nella storica sede recentemente riaperta al pubblico dopo gli interventi di rinnovamento.
Per l’intero fine settimana, il giardino ospiterà una serie di attività pensate per le famiglie e per i visitatori di tutte le età, all’interno della cornice panoramica che domina il Principato e il Mediterraneo.
Il programma prevede passeggiate a pony, laboratori di trucco per bambini, giochi in legno e la vendita di piante succulente. Parallelamente alle animazioni, il pubblico potrà riscoprire le collezioni botaniche del sito e i nuovi spazi realizzati nell’ambito dei lavori di riqualificazione.
Tra gli appuntamenti in calendario, sabato 30 maggio alle ore 14 è prevista una conferenza dedicata ai lavori di ristrutturazione del Jardin Exotique, occasione per approfondire il progetto di rinnovamento portato avanti negli ultimi anni.
Il programma dettagliato delle attività sarà il seguente.
Sabato 30 maggio 2026
- Passeggiate a pony: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
- Laboratorio trucco per bambini: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00
- Giochi in legno: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00
- Conferenza sui lavori di ristrutturazione del Jardin Exotique: ore 14:00
Domenica 31 maggio 2026
- Passeggiate a pony: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
- Laboratorio trucco per bambini: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00
- Giochi in legno: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00
Le attività saranno gratuite con il biglietto d’ingresso al Jardin Exotique.
Per informazioni: jardin-exotique@mairie.mc oppure +377 93 15 29 80.