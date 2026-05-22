La Journée de la Petite Enfance torna al Parc Princesse Antoinette di Monaco sotto l’Alto Patronato della Principessa Charlène

Il Service Petite Enfance & Familles della Mairie de Monaco organizza, sabato 30 maggio 2026, la seconda edizione della “Journée de la Petite Enfance”, posta sotto l’Alto Patronato di S.A.S. la Principessa Charlène.

L’evento, aperto a tutti e a ingresso libero e gratuito, si svolgerà dalle 9:30 alle 13:00 presso il Parc Princesse Antoinette e proporrà una mattinata di incontri, attività e momenti di confronto dedicati al mondo della prima infanzia.

Pensata come un appuntamento conviviale e familiare, la manifestazione offrirà ai genitori l’opportunità di scoprire l’offerta educativa proposta dagli asili nido del Principato e dal Mini-Club del Larvotto, oltre a incontrare i professionisti che accompagnano quotidianamente i più piccoli nel loro percorso di crescita e sviluppo.

Durante tutta la mattinata saranno organizzate numerose attività adatte alle diverse fasce d’età. Per i più piccoli sono previsti laboratori musicali, attività ludiche ed educative dedicate alla motricità, alla manipolazione, all’imitazione, ai sensi, al linguaggio, alla costruzione e alla creatività.

Saranno inoltre proposti atelier sulla diversificazione alimentare e sull’alimentazione infantile, animati dalla dietista e dai cuochi del servizio.

Per i bambini il Mini-Club organizzerà un torneo di Molkky, un torneo di ping-pong e una partita del gioco “Loup Garou”.

I genitori potranno partecipare a una tavola rotonda con professionisti della Petite Enfance dedicata al tema del gioco e del bambino.

La “Journée de la Petite Enfance” rappresenterà anche un’occasione per valorizzare tutte le figure professionali che contribuiscono quotidianamente al funzionamento delle strutture di accoglienza della prima infanzia: personale degli asili nido, addetti amministrativi, squadre tecniche, personale di cucina, lavanderia e manutenzione.

La “Journée de la Petite Enfance” si terrà sabato 30 maggio 2026, dalle 9:30 alle 13:00, presso il Parc Princesse Antoinette di Monaco. L’accesso sarà libero e gratuito.