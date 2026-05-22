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Eventi | 22 maggio 2026, 08:00

Notte dei Musei 2026: a Nizza e in Costa Azzurra cultura gratuita fino a mezzanotte

Sabato 23 maggio aperture straordinarie, spettacoli e visite guidate: musei e siti culturali si trasformano in spazi vivi tra arte, storia e performance

Salon Musée Masséna, Nizza

Salon Musée Masséna, Nizza

Sabato 23 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti culturali più attesi in Europa: la Nuit Européenne des Musées, che coinvolgerà anche la città di Nizza e numerosi centri della Costa Azzurra.

Per una sera, musei e luoghi d’arte apriranno gratuitamente le loro porte in orario serale, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra cultura, spettacolo e intrattenimento.

L’iniziativa, promossa a livello europeo dal Ministero della Cultura francese, si svolge ogni anno a maggio e coinvolge migliaia di musei in tutta Europa, con l’obiettivo di avvicinare nuovi pubblici al patrimonio artistico attraverso linguaggi innovativi e accessibili.



Musei aperti a Nizza: tra archeologia e arte contemporanea
A Nizza, il programma prevede aperture straordinarie e ingresso libero in numerosi musei cittadini, con orari prolungati fino a tarda sera.

Oltre alle collezioni permanenti, sono in calendario visite guidate, performance artistiche, proiezioni e attività ludiche.

Tra i principali luoghi coinvolti:

  • Museo di Archeologia di Cimiez: aperto dalle 18 alle 23
  • Museo Internazionale d’Arte Naïf Anatole Jakovsky: dalle 18 alle 22
  • Palais Lascaris: dalle 18 alle 22
  • Villa Arson: dalle 14 a mezzanotte
  • Museo della Fotografia: dalle 18 alle 22
  • Museo Matisse: dalle 18 alle 21 (ultimo ingresso alle 20.30)
  • Museo Masséna: dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso alle 21.30)

Un percorso che attraversa secoli di storia, dalla Preistoria all’arte contemporanea, passando per fotografia e patrimonio barocco, offrendo uno sguardo inedito sulle collezioni cittadine.


Musée Jean Cocteau, le Bastion - Menton

Eventi anche ad Antibes, Cannes e Menton
L’iniziativa si estende anche ad altre città della Costa Azzurra.

Ad Antibes, i musei resteranno aperti dalle 20 a mezzanotte, tra cui il Museo Picasso, il Museo Peynet e il Museo di Archeologia.

A Cannes partecipa il Museo delle Esplorazioni del Mondo, con aperture serali dedicate.

Particolarmente ricco il programma a Mentone, dove la serata si trasforma in un vero evento diffuso:

  • 19:00 – 20:00: visita narrata “Les voyages de Lisbeth” al Bastion
  • 20:00 – 21:00: spettacolo “Parade”, ispirato al celebre balletto di Jean Cocteau, con danza, teatro e cinema
  • Fino a mezzanotte: apertura straordinaria del Museo Jean Cocteau – Le Bastion
  • Un’esperienza culturale accessibile a tutti

La Notte Europea dei Musei rappresenta un’occasione unica per vivere i luoghi della cultura in modo diverso, in un’atmosfera festosa e partecipativa.

L’ingresso gratuito e il ricco calendario di eventi rendono l’iniziativa particolarmente adatta anche a famiglie e giovani.

Un format che negli anni ha riscosso grande successo, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e a promuovere una fruizione più inclusiva e dinamica dell’arte.

Per una notte, i musei si trasformano: non solo spazi espositivi, ma veri e propri palcoscenici della cultura contemporanea.

Musée Jean Cocteau, le Bastion - Menton

Musée Jean Cocteau, le Bastion - Menton

Beppe Tassone

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