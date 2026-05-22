Notte dei Musei 2026: a Nizza e in Costa Azzurra cultura gratuita fino a mezzanotte

Sabato 23 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti culturali più attesi in Europa: la Nuit Européenne des Musées, che coinvolgerà anche la città di Nizza e numerosi centri della Costa Azzurra.

Per una sera, musei e luoghi d’arte apriranno gratuitamente le loro porte in orario serale, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra cultura, spettacolo e intrattenimento.



L’iniziativa, promossa a livello europeo dal Ministero della Cultura francese, si svolge ogni anno a maggio e coinvolge migliaia di musei in tutta Europa, con l’obiettivo di avvicinare nuovi pubblici al patrimonio artistico attraverso linguaggi innovativi e accessibili.





Musei aperti a Nizza: tra archeologia e arte contemporanea

A Nizza, il programma prevede aperture straordinarie e ingresso libero in numerosi musei cittadini, con orari prolungati fino a tarda sera.

Oltre alle collezioni permanenti, sono in calendario visite guidate, performance artistiche, proiezioni e attività ludiche.



Tra i principali luoghi coinvolti:

Museo di Archeologia di Cimiez: aperto dalle 18 alle 23

Museo Internazionale d’Arte Naïf Anatole Jakovsky: dalle 18 alle 22

Palais Lascaris: dalle 18 alle 22

Villa Arson: dalle 14 a mezzanotte

Museo della Fotografia: dalle 18 alle 22

Museo Matisse: dalle 18 alle 21 (ultimo ingresso alle 20.30)

Museo Masséna: dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso alle 21.30)

Un percorso che attraversa secoli di storia, dalla Preistoria all’arte contemporanea, passando per fotografia e patrimonio barocco, offrendo uno sguardo inedito sulle collezioni cittadine.



Musée Jean Cocteau, le Bastion - Menton



Eventi anche ad Antibes, Cannes e Menton

L’iniziativa si estende anche ad altre città della Costa Azzurra.



Ad Antibes, i musei resteranno aperti dalle 20 a mezzanotte, tra cui il Museo Picasso, il Museo Peynet e il Museo di Archeologia.



A Cannes partecipa il Museo delle Esplorazioni del Mondo, con aperture serali dedicate.



Particolarmente ricco il programma a Mentone, dove la serata si trasforma in un vero evento diffuso:

19:00 – 20:00: visita narrata “Les voyages de Lisbeth” al Bastion

20:00 – 21:00: spettacolo “Parade”, ispirato al celebre balletto di Jean Cocteau, con danza, teatro e cinema

Fino a mezzanotte: apertura straordinaria del Museo Jean Cocteau – Le Bastion

Un’esperienza culturale accessibile a tutti

La Notte Europea dei Musei rappresenta un’occasione unica per vivere i luoghi della cultura in modo diverso, in un’atmosfera festosa e partecipativa.

L’ingresso gratuito e il ricco calendario di eventi rendono l’iniziativa particolarmente adatta anche a famiglie e giovani.



Un format che negli anni ha riscosso grande successo, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e a promuovere una fruizione più inclusiva e dinamica dell’arte.



Per una notte, i musei si trasformano: non solo spazi espositivi, ma veri e propri palcoscenici della cultura contemporanea.



