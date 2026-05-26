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Altre notizie | 26 maggio 2026, 12:36

Il Marché de la Condamine si trasferisce temporaneamente all’Espace Léo Ferré per il Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026

Dal 26 maggio il mercato lascia temporaneamente Place d’Armes per consentire l’allestimento della Fan Zone del Gran Premio di Monaco

Marché de la Condamine

Marché de la Condamine

Nel quadro dell’installazione della Fan Zone del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 sulla Place d’Armes, il Marché de la Condamine viene temporaneamente trasferito all’Espace Léo Ferré a partire da martedì 26 maggio.

Durante questo periodo transitorio, gli operatori ortofrutticoli, il fiorista e il punto vendita Solis Bio continueranno ad accogliere il pubblico nella sede temporanea. Il ritorno del mercato sulla Place d’Armes è previsto al termine del Gran Premio, a metà giugno.

Resta inoltre attivo il servizio di consegna garantito dalla Mairie per tutta la durata del trasferimento.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

  • Operatori ortofrutticoli e fiorista: tutti i giorni dalle 7:00 alle 13:00;
  • Solis Bio: tutti i giorni dalle 7:00 alle 19:00, esclusa la domenica.

Redazione

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