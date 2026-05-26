Il Marché de la Condamine si trasferisce temporaneamente all’Espace Léo Ferré per il Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026

Nel quadro dell’installazione della Fan Zone del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 sulla Place d’Armes, il Marché de la Condamine viene temporaneamente trasferito all’Espace Léo Ferré a partire da martedì 26 maggio.
Durante questo periodo transitorio, gli operatori ortofrutticoli, il fiorista e il punto vendita Solis Bio continueranno ad accogliere il pubblico nella sede temporanea. Il ritorno del mercato sulla Place d’Armes è previsto al termine del Gran Premio, a metà giugno.
Resta inoltre attivo il servizio di consegna garantito dalla Mairie per tutta la durata del trasferimento.
Gli orari di apertura saranno i seguenti:
- Operatori ortofrutticoli e fiorista: tutti i giorni dalle 7:00 alle 13:00;
- Solis Bio: tutti i giorni dalle 7:00 alle 19:00, esclusa la domenica.