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Altre notizie | 08 luglio 2026, 08:31

Stéphane Thibault, il procuratore generale di Monaco, conferma le informazioni dall'Ucraina sulla donna trovata morta

Due persone sono state identificate e arrestate, mentre le indagini proseguono in collaborazione con diversi Paesi

Stéphane Thibault, il procuratore generale di Monaco, conferma le informazioni dall'Ucraina sulla donna trovata morta

Il procuratore generale di Monaco, Stéphane Thibault, ha confermato di essere stato informato dal procuratore generale dell'Ucraina che è in corso un'indagine sotto la sua autorità, nell'ambito della quale sono già state identificate e arrestate due persone che potrebbero essere intervenute nella preparazione del tentato assassinio commesso nel Principato.

Il magistrato ha inoltre confermato che le investigazioni condotte dalle autorità ucraine hanno portato al ritrovamento del corpo di una donna che potrebbe essere quello della persona destinataria del mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità giudiziarie monegasche.

Le indagini proseguono molto attivamente sotto l'autorità dei giudici istruttori, in collaborazione con le autorità di diversi Paesi, tra cui l'Ucraina, con l'obiettivo di identificare tutte le persone che potrebbero aver partecipato ai fatti commessi a Monaco e di accertarne i moventi.

In base agli sviluppi dell'inchiesta, è previsto un punto stampa entro la fine della settimana, nel corso del quale saranno comunicati gli elementi che potranno essere resi pubblici.

Redazione

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