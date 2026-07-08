Caritas Monaco lancia una raccolta fondi per le vittime del terremoto in Venezuela

A seguito del grave terremoto che ha colpito il Venezuela, Caritas Monaco ha avviato una raccolta fondi per sostenere le vittime e le loro famiglie.

L'iniziativa nasce in risposta all'appello di Papa Leone XIV e della casa madre Caritas Internationalis, con l'obiettivo di contribuire agli interventi di emergenza a favore della popolazione colpita dalla calamità.

Tutte le donazioni raccolte saranno trasferite alla sede di Caritas Internationalis in Vaticano. Successivamente, i fondi saranno distribuiti in base alle necessità a Caritas Venezuela, che provvederà a far fronte alle esigenze più urgenti e a prestare assistenza alle persone in difficoltà.

«Grazie per il vostro sostegno e preghiamo per le vittime e le loro famiglie», è l'appello rivolto dal presidente di Caritas Monaco, il diacono Robert Ferrua.

https://diocese.mc/actualite/urgence-tremblement-de-terre-venezuela.