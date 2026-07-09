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Altre notizie | 09 luglio 2026, 14:43

Beausoleil, per tutto il mese di luglio raccolta solidale di materiale scolastico all'Épicerie Solidaire

Fino al 31 luglio l'iniziativa invita i cittadini a donare quaderni, penne, astucci e altri materiali per sostenere le famiglie in vista del rientro a scuola.

Beausoleil, per tutto il mese di luglio raccolta solidale di materiale scolastico all'Épicerie Solidaire

Prosegue per tutto il mese di luglio a Beausoleil la raccolta solidale di materiale scolastico promossa all'Épicerie Solidaire, in 11 avenue Professeur Langevin.

La raccolta solidale, in svolgimento fino al 31 luglio 2026, punta a dare una seconda vita al materiale scolastico non più utilizzato e a sostenere concretamente le famiglie in vista del rientro a scuola.

I cittadini possono donare quaderni, penne, astucci, raccoglitori, righelli e altro materiale ancora in buono stato. Ogni contributo rappresenta un aiuto per consentire alle famiglie di affrontare il rientro a scuola in condizioni migliori.

Come sottolineano gli organizzatori, "un piccolo gesto per voi, un vero aiuto per gli altri", evidenziando il valore solidale dell'iniziativa e l'importanza del riutilizzo del materiale scolastico.

La raccolta si svolge fino al 31 luglio presso l'Épicerie Solidaire di Beausoleil ed è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, mentre il sabato e la domenica il servizio resta chiuso.

Redazione

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