Beausoleil, per tutto il mese di luglio raccolta solidale di materiale scolastico all'Épicerie Solidaire

Prosegue per tutto il mese di luglio a Beausoleil la raccolta solidale di materiale scolastico promossa all'Épicerie Solidaire, in 11 avenue Professeur Langevin.
La raccolta solidale, in svolgimento fino al 31 luglio 2026, punta a dare una seconda vita al materiale scolastico non più utilizzato e a sostenere concretamente le famiglie in vista del rientro a scuola.
I cittadini possono donare quaderni, penne, astucci, raccoglitori, righelli e altro materiale ancora in buono stato. Ogni contributo rappresenta un aiuto per consentire alle famiglie di affrontare il rientro a scuola in condizioni migliori.
Come sottolineano gli organizzatori, "un piccolo gesto per voi, un vero aiuto per gli altri", evidenziando il valore solidale dell'iniziativa e l'importanza del riutilizzo del materiale scolastico.
La raccolta si svolge fino al 31 luglio presso l'Épicerie Solidaire di Beausoleil ed è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, mentre il sabato e la domenica il servizio resta chiuso.