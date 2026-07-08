Tre autobus in più sulla linea L2 nei weekend estivi a Monaco

Dal 4 luglio la linea di autobus L2, che collega il parcheggio des Salines a Monaco-Ville, è stata potenziata nei fine settimana estivi. Il servizio è stato rafforzato il sabato e la domenica, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 13, con l'impiego di tre autobus aggiuntivi che resteranno in servizio fino al termine della stagione estiva.

L'intervento è stato deciso in risposta alla forte affluenza registrata sulla linea L2 durante i fine settimana estivi, in particolare in partenza dal parcheggio des Salines. L'obiettivo è migliorare il comfort dei passeggeri nelle ore di maggiore utilizzo e rendere più fluidi gli spostamenti tra il parcheggio des Salines e Monaco-Ville.

I visitatori che raggiungono il Principato in automobile sono invitati a utilizzare i parcheggi situati agli ingressi della città, in particolare il parcheggio des Salines. Gli automobilisti che vi lasciano il proprio veicolo possono usufruire di 10 viaggi gratuiti sulla rete della Compagnie des Autobus de Monaco (CAM), per raggiungere comodamente con il trasporto pubblico i principali punti di interesse del Principato.