Matthieu Lescure nuovo delegato artistico dell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo: incarico da settembre 2026

L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ha annunciato la nomina di Matthieu Lescure come nuovo delegato artistico. Entrerà in servizio nel settembre 2026, lasciando l'attuale incarico di Head of Artistic Planning della Swedish Radio Symphony Orchestra, per contribuire alla preparazione della stagione 2027/2028 sotto la guida di Nathalie Stutzmann, direttrice artistica e musicale dell'orchestra.

Nato nel 1974 a Clermont-Ferrand, in Francia, Matthieu Lescure è clarinettista di formazione. Ha studiato al Conservatorio di Clermont-Ferrand e successivamente al Conservatorio di Parigi, dove ha approfondito anche la musica da camera e la musicologia.

Dalla fine degli anni Novanta ha intrapreso la carriera di musicista professionista, collaborando come clarinettista freelance con numerose importanti orchestre francesi e britanniche. Dal 2004 al 2009 ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto basso della BBC National Orchestra of Wales, per poi assumere lo stesso incarico presso l'Orchestra Filarmonica di Oslo dal 2009 al 2013.

Nel 2014 ha orientato il proprio percorso professionale verso l'amministrazione e la gestione artistica delle orchestre, perfezionandosi nel management culturale. In seguito ha ricoperto incarichi di responsabilità presso l'Orchestre de Chambre de Paris, la Norwegian National Opera Orchestra e l'Orchestra Nazionale del Belgio.

Dal 2022 è Head of Artistic Planning della Swedish Radio Symphony Orchestra, dove ha contribuito alla definizione della programmazione artistica, alla selezione dei direttori ospiti e dei solisti e alla pianificazione delle stagioni concertistiche. Ricopre inoltre il ruolo di consulente artistico del Baltic Sea Festival.

Con il suo ingresso nell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, previsto per settembre 2026, Matthieu Lescure prenderà parte alla preparazione della stagione 2027/2028, lavorando al fianco della direttrice artistica e musicale Nathalie Stutzmann.