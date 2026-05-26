Taxi Monaco celebra il primo anno dell’app: oltre 21 mila corse e 36 mila download in 154 Paesi

A un anno dal lancio, l’applicazione Taxi Monaco conferma il proprio successo come strumento innovativo per la mobilità nel Principato di Monaco. Nata con l’obiettivo di modernizzare e semplificare gli spostamenti, la piattaforma si è rapidamente affermata tra residenti, turisti e professionisti grazie a un’esperienza di utilizzo fluida, affidabile e completamente connessa.

Nel corso dei primi dodici mesi di attività, l’app ha registrato risultati particolarmente positivi: sono state effettuate oltre 21 mila corse tramite la piattaforma, con più di 36 mila download distribuiti in 154 Paesi e oltre 7 mila clienti trasportati.

Nel 2026, più del 10% delle corse Taxi Monaco transita già attraverso l’applicazione, rappresentando il 15% delle corse effettuate da clienti privati. L’utilizzo risulta prevalentemente concentrato su dispositivi iPhone, che rappresentano l’89% degli accessi, contro l’11% registrato su Android.

Ottimi risultati anche per il sistema di pagamento integrato, disponibile sin dal lancio dell’applicazione: oggi quasi una corsa su due viene pagata direttamente tramite la piattaforma cliente.

L’elevato livello di soddisfazione degli utenti è confermato anche dalle valutazioni ottenute sugli store digitali: Taxi Monaco registra infatti un punteggio di 4,9 su 5 sull’App Store, basato su 401 recensioni, e 4,6 su 5 su Google Play, con 49 recensioni.

L’applicazione si distingue inoltre per una forte dimensione internazionale. I principali account registrati provengono da Francia, Monaco, Regno Unito, Stati Uniti e Italia.

Per accompagnare la crescita del servizio e rispondere alle esigenze della clientela internazionale, Taxi Monaco introdurrà prossimamente nuove lingue, tra cui spagnolo, cinese e russo. Entro la fine dell’anno è inoltre prevista l’integrazione di Apple Pay.

Attraverso questa applicazione, Taxi Monaco prosegue la propria ambizione di offrire una soluzione di mobilità sempre più innovativa, accessibile e in linea con le abitudini e le esigenze degli utenti contemporanei.