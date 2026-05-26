Monaco, la Principessa Stéphanie consegna le insegne ai nuovi Carabinieri della promozione “Jules Rigoard” alla Caserma dei Moneghetti

S.A.S. la Principessa Stéphanie, Madrina del Corpo dei Carabinieri del Principe, ha consegnato le insegne di Corpo ai due allievi Carabinieri della promozione “Jules Rigoard” nel corso di una cerimonia militare svoltasi presso l’area di atterraggio per elicotteri della Caserma dei Moneghetti.

Alla cerimonia hanno preso parte il Colonnello Tony Varo, Comandante Superiore della Forza Pubblica, il Tenente Colonnello Maxime Yvrard, Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, oltre alle famiglie delle nuove reclute.

Dopo l’accoglienza del Tenente Colonnello Martial Pied, Capo del Corpo dei Carabinieri del Principe, e la rivista delle truppe, è stato presentato il Fanion della Compagnia ai futuri Carabinieri. Successivamente, la Principessa Stéphanie ha consegnato le insegne ufficiali, benedette dall’Abate Christian Venard, Cappellano della Forza Pubblica.

La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione dell’Inno monegasco da parte dell’Orchestra dei Carabinieri del Principe e dell’insieme dei militari presenti.

Le giovani reclute avevano prestato giuramento a S.A.S. il Principe Sovrano e alla Sua Famiglia il 4 maggio 2026, assumendo l’impegno di servire la Famiglia Sovrana e il Principato con “Onore, Fedeltà e Devozione”, secondo il motto del Corpo.

La promozione porta il nome di Jules Rigoard, figura storica legata alla memoria del Corpo dei Carabinieri. Arruolato nel 1913, partecipò alla Prima Guerra Mondiale entrando nell’esercito francese durante la mobilitazione generale dell’agosto 1914. Assegnato al 1° Reggimento di Artiglieria da Montagna, prese parte all’offensiva della Champagne nel 1915, distinguendosi insieme alla sua unità in combattimenti particolarmente difficili.

Colpito da tubercolosi contratta durante il servizio, fu congedato nell’ottobre del 1915 e morì il 4 novembre dello stesso anno a causa della malattia. Riconosciuto “Mort pour la France”, Jules Rigoard rappresenta ancora oggi il sacrificio e il senso del dovere dei combattenti della Grande Guerra, mantenendo vivo il proprio ricordo nelle tradizioni del Corpo dei Carabinieri del Principe.