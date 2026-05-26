Iscrizioni aperte all’Académie Rainier III per il 2026/2027: musica e teatro al centro della formazione nel Principato di Monaco

Le pre-iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 dell’Académie Rainier III sono attualmente in corso e resteranno aperte fino al 9 giugno 2026 compreso. Le famiglie che desiderano iscrivere il proprio figlio, a partire dalla classe di CP, possono effettuare la procedura direttamente online attraverso il sito ufficiale dell’istituto, nella sezione “Inscriptions”: https://www.academierainier3.mc/en.

Per gli studenti già iscritti all’Académie Rainier III, le reiscrizioni saranno invece aperte da mercoledì 10 giugno a mercoledì 24 giugno 2026 inclusi. Anche in questo caso la procedura si svolgerà online, tramite la sezione “Connexion élèves”, utilizzando il proprio identificativo iMuse. Un promemoria relativo alla procedura sarà inviato via e-mail agli interessati.

L’Académie Rainier III propone due principali percorsi formativi. Il primo è il percorso Musica, che comprende i dipartimenti di musica classica, musica antica e jazz & musiche attuali, offrendo accesso a numerose discipline e pratiche strumentali. Le pratiche collettive, come orchestre, ensemble strumentali e vocali e musica da camera, rappresentano un elemento centrale del percorso pedagogico.

Accanto alla formazione musicale, l’istituto propone anche un percorso Teatro, accessibile a partire dai 10 anni, dedicato alla formazione nelle tecniche di recitazione e all’approccio globale all’arte teatrale e allo spettacolo dal vivo.

La prossima rentrée scolastica segnerà inoltre un importante rafforzamento dell’accesso alla musica per i bambini iscritti all’ultimo anno della scuola materna negli istituti pubblici e privati del Principato di Monaco.

Da settembre 2026, infatti, tutte le classi di Grande Section de maternelle accoglieranno una volta a settimana un Musicien Intervenant en Milieu Scolaire (MIMS). Grazie a questa iniziativa, i bambini potranno avvicinarsi all’insegnamento musicale già a partire dai cinque anni, attraverso un programma pedagogico sviluppato congiuntamente dall’Académie Rainier III e dalla Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS).

L’iniziativa consentirà agli alunni di beneficiare di un primo percorso di sensibilizzazione musicale e, per coloro che lo desiderano, di proseguire successivamente il percorso formativo presso l’Académie Rainier III nelle classi di avviamento accessibili dal CP.

Il progetto, promosso dalla Mairie de Monaco e sostenuto dal Governo del Principato, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Académie Rainier III e la DENJS, che hanno lavorato congiuntamente alla definizione e all’attuazione dell’iniziativa.