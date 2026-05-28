Monaco alla 79ª Assemblea mondiale della Sanità di Ginevra: Christophe Robino guida la delegazione del Principato

Il Principato di Monaco ha preso parte alla 79ª Assemblea mondiale della Sanità (AMS), svoltasi a Ginevra dal 18 al 23 maggio 2026.
La delegazione monegasca è stata guidata da Christophe Robino, accompagnato da Carole Lanteri.
Il dibattito generale dell’edizione 2026 aveva come tema “Ridefinire la salute globale: una responsabilità condivisa”. In un contesto segnato da un numero senza precedenti di conflitti internazionali, Christophe Robino ha sottolineato la necessità di proseguire una riforma ambiziosa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, affinché possa rispondere con maggiore chiarezza, agilità ed efficacia ai bisogni delle popolazioni.
Nel suo intervento, il Ministro ha inoltre ribadito l’impegno costante del Principato nei confronti dell’OMS e del multilateralismo.
Tra i principali temi affrontati durante l’Assemblea, Monaco è intervenuto sulle situazioni di emergenza sanitaria, sul ruolo della salute nel programma di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e sulle problematiche legate alla salute mentale.
A margine dell’evento, la delegazione del Principato ha partecipato anche a diversi incontri paralleli, tra cui una sessione dedicata alla salute mentale dei giovani nell’era dei social network. La partecipazione a questo confronto ha contribuito ad alimentare la riflessione attualmente portata avanti dal Governo del Principe su una questione considerata di grande importanza.