Monaco Boost apre una nuova sessione di candidature per gli imprenditori monegaschi

Monaco Boost ha aperto un nuovo bando di candidatura per l’ingresso nella pépinière d’entreprises del Principato di Monaco, mettendo a disposizione uffici esclusivi e spazi di lavoro condivisi dedicati agli imprenditori nelle prime fasi del proprio percorso professionale.

Il programma si rivolge agli imprenditori monegaschi e alle persone sposate con cittadini del Principato di Monaco che stanno avviando una nuova attività o che si trovano nelle fasi iniziali di sviluppo della propria azienda.

Attraverso l’ingresso nella struttura, i candidati selezionati potranno beneficiare di un ambiente di lavoro dinamico e connesso, di un accompagnamento dedicato, di opportunità di collaborazione interna e di un contesto favorevole alla crescita e allo sviluppo della propria attività imprenditoriale.

Monaco Boost invita gli interessati a partecipare al nuovo bando e a entrare a far parte della propria comunità di imprenditori.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 26 giugno 2026 alle ore 12:00. I dossier dovranno essere trasmessi entro tale termine tramite l’apposito modulo di candidatura.