APM MONACO x COYA MONTE-CARLO: una collaborazione inedita all'insegna del sole, dello stile e della festa

L'estate si annuncia eccezionale nel Principato con l'incontro di due universi iconici: la casa di gioielleria monegasca APM MONACO si associa al ristorante festivo peruviano COYA Monte-Carlo per una collaborazione esclusiva e immersiva per tutta la stagione estiva, fino al 15 ottobre 2025.

In questo luogo d'eccezione situato nel cuore di Monaco, uno spazio interamente riprogettato con i colori di APM MONACO sublima l'esperienza COYA. L'arredo mescola armoniosamente le palme emblematiche della casa con la palette vibrante e solare dei ristoranti COYA, in una scenografia unica pensata come un'ode all'estate, alla gioia e all'eleganza mediterranea. Concepita come un vero invito al viaggio, questa collaborazione reinventa i codici del lifestyle monegasco proponendo un universo in cui la gioielleria contemporanea incontra la gastronomia festiva in un vibrante scrigno di creatività.

Cocktail signature, serate esclusive, attivazioni con personalità e creatori di contenuti... APM MONACO x COYA MONTE-CARLO promette di far brillare la stagione estiva e di lasciare il segno per la sua estetica singolare e la sua atmosfera indimenticabile.

A proposito di APM MONACO

Fondata nel 1982, APM MONACO è una casa di gioielleria contemporanea che unisce eleganza senza tempo e audace modernità. Nata a Monaco, il marchio incarna un'arte di vivere mediterranea chic e disinvolta.

A proposito di COYA MONTE-CARLO

COYA è un ristorante di ispirazione peruviana, dove gastronomia, mixology, arte e festa si uniscono in un'atmosfera vibrante. Affacciato sul mare, nel cuore dello Sporting Monte-Carlo, COYA si è imposto dal 2018 come un'immancabile location per le serate monegasche.