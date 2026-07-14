Visit Monaco City Walk, il nuovo percorso digitale per scoprire il Principato a piedi tra quartieri, itinerari e servizi smart

Il Principato di Monaco lancia Visit Monaco City Walk, un nuovo dispositivo pensato per accompagnare i visitatori nella scoperta della destinazione attraverso itinerari pedonali, strumenti digitali e servizi dedicati alla mobilità.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento dell'Equipaggiamento, dell'Ambiente e dell'Urbanistica, il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia e la Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale.

Rivolto a chi desidera visitare Monaco in modo semplice e rilassato, Visit Monaco City Walk invita i visitatori a lasciare il proprio veicolo all'arrivo, esplorare i diversi quartieri a piedi e vivere le numerose esperienze offerte lungo il percorso.

Al centro del progetto c'è il sito https://citywalk.visitmonaco.com/, che consente di preparare facilmente la visita, scegliere l'itinerario più adatto e scoprire il Principato secondo i propri tempi.

«Monaco è una destinazione che si vive tanto quanto si visita. Con Visit Monaco City Walk vogliamo offrire ai visitatori tutti gli strumenti per esplorare i suoi quartieri, lasciarsi sorprendere durante la passeggiata e godersi pienamente l'esperienza», dichiara Guy Antognelli, direttore del Turismo e dei Congressi.

Il nuovo servizio mette inoltre in evidenza i parcheggi consigliati, permettendo ai visitatori di lasciare l'auto appena arrivati e proseguire a piedi. Grazie alla vicinanza tra i principali punti di interesse e alle diverse soluzioni di mobilità disponibili, Monaco può essere visitata agevolmente senza utilizzare il veicolo. Lungo il percorso è possibile raggiungere giardini, musei, negozi, ristoranti, punti panoramici e luoghi simbolo del Principato.

Per facilitare ulteriormente l'arrivo, il sito permette di consultare in tempo reale la disponibilità dei posti nei parcheggi del Principato, sia per veicoli elettrici sia per quelli con motore termico. È inoltre possibile prenotare direttamente un posto al Parking des Salines prima dell'arrivo.

Visit Monaco City Walk propone una selezione di percorsi pedonali dedicati ai diversi quartieri del Principato, valorizzandone i luoghi più rappresentativi, le esperienze e i principali punti di interesse. Ogni itinerario è accompagnato da una segnaletica dedicata installata in città, che guida i visitatori lungo il tragitto.

I percorsi sono completamente personalizzabili: possono essere effettuati interamente a piedi oppure integrati con la rete degli autobus per raggiungere altri quartieri, abbreviare il tragitto o proseguire la visita in modo ancora più pratico.

La piattaforma si basa inoltre su una mappa interattiva che permette di visualizzare i quartieri di Monaco attraverso appositi pittogrammi. Per ciascun itinerario vengono indicati distanza, durata stimata, descrizione del quartiere e dettagli delle varie tappe, consentendo ai visitatori di organizzare facilmente la propria giornata in base alle esperienze desiderate.

Visit Monaco City Walk si inserisce nell'ecosistema digitale già sviluppato dal Principato per accompagnare i visitatori prima e durante il soggiorno. Tra i servizi già disponibili figurano Monapass, Your Monaco, Monaco Bus, Taxi Monaco, Mobee, Citymapper, Ma Place PMR e StreetNav.

«Visit Monaco City Walk rappresenta la nostra volontà di progettare servizi digitali utili, semplici e orientati alle esigenze degli utenti. Riunendo in un'unica piattaforma le informazioni essenziali e le soluzioni per la mobilità, rendiamo più semplice la preparazione della visita e gli spostamenti nel Principato», aggiunge Pascal Rouison, responsabile della Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale.