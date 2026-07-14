Monaco, risultati scolastici da record nel 2026: quasi il 100% di promossi tra maturità e brevet

I risultati della sessione 2026 raggiungono un livello eccezionale, confermando la qualità dell’insegnamento impartito negli istituti scolastici del Principato di Monaco e l’impegno degli alunni, degli studenti, del personale docente e delle famiglie.

Baccalauréat: 100% di promossi negli indirizzi generali

Con un tasso complessivo di successo del 99,5%, la sessione 2026 del Baccalauréat si colloca tra le migliori di sempre. I licei Albert Ier e François d’Assise – Nicolas Barré hanno ottenuto un risultato perfetto, con il 100% di promossi negli indirizzi generali, mentre anche gli indirizzi tecnologici hanno raggiunto il 100% di successo.

L’eccellenza dei risultati è testimoniata anche dall’elevato numero di riconoscimenti ottenuti:

324 menzioni assegnate;

53 menzioni «Très Bien», di cui 6 con le congratulazioni della commissione d’esame;

il 73% dei candidati degli indirizzi generali ha conseguito una menzione.

Anche gli indirizzi tecnologici confermano questo eccellente andamento con:

9 menzioni «Bien»;

17 menzioni «Assez Bien».

Gli indirizzi professionali del Lycée Rainier III registrano a loro volta risultati di rilievo, con un tasso di successo del 97,3%, accompagnato da:

6 menzioni «Très Bien», di cui 1 con le congratulazioni della commissione d’esame;

10 menzioni «Bien»;

34 menzioni «Assez Bien».

100% di successo nell’istruzione superiore e due primi classificati dell’Académie

Gli eccellenti risultati si estendono anche all’istruzione superiore.

Il Lycée Rainier III registra il 100% di promossi in tutti i suoi corsi BTS: Support à l’Action Managériale (SAM), Comptabilité Gestion (CG) e Management de l’Hôtellerie et de la Restauration (MHR).

Questa sessione è inoltre segnata da due risultati accademici di assoluto prestigio:

una studentessa del BTS Support à l’Action Managériale è risultata prima classificata dell’Académie con una media generale di 19/20. Ha inoltre stabilito il record del miglior punteggio mai ottenuto nella prova di CGRH (Collaborazione alla gestione delle risorse umane) dalla creazione del diploma;

uno studente del BTS Comptabilité Gestion è anch’egli primo classificato dell’Académie, con una media generale di 19,14/20, confermando l’elevatissimo livello della formazione offerta nel Principato.

Diplôme National du Brevet: 98% di promossi e oltre l’86% di menzioni

Anche il Diplôme National du Brevet (DNB) conferma gli ottimi risultati della sessione 2026.

Su 401 studenti che hanno sostenuto il DNB, 393 sono stati ammessi, pari a un tasso di successo del 98%.

Ben 340 studenti hanno ottenuto una menzione, corrispondente all’86,5% dei candidati:

31,3% di menzioni «Très Bien», di cui 29 «Très Bien con le congratulazioni della commissione d’esame»;

29,5% di menzioni «Bien»;

25,7% di menzioni «Assez Bien».

Il Governo del Principe saluta un successo esemplare

Il Governo del Principato rivolge le più sentite congratulazioni a tutti i diplomati per l’impegno, il lavoro e la perseveranza dimostrati. Esprime inoltre il proprio apprezzamento per la professionalità dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, del personale educativo e amministrativo, nonché per il coinvolgimento delle famiglie, il cui impegno quotidiano contribuisce al conseguimento di questi eccellenti risultati.

Infine, il Governo del Principato desidera ringraziare la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport per il lavoro svolto e per il costante supporto, che contribuiscono in modo determinante al raggiungimento di questi importanti risultati.