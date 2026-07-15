Tenda, al Musée départemental des Merveilles, i laboratori "Figurines en macramé": appuntamenti il 19, 26 luglio e 23 agosto

Dopo il primo appuntamento del 12 luglio, restano ancora tre occasioni per partecipare al laboratorio creativo "Figurines en macramé", in programma domenica 19 e 26 luglio e domenica 23 agosto, dalle 15 alle 15.45, al Musée départemental des Merveilles di Tenda.
L'iniziativa rientra nel calendario estivo "La vie du parvis" e invita il pubblico a sperimentare la tecnica dell'intreccio del macramè, realizzando piccoli personaggi stilizzati e colorati in un laboratorio creativo aperto a tutti.
La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione contattando il museo al numero 04 89 04 57 00.
L'atelier fa parte del programma delle animazioni estive organizzate dal Musée départemental des Merveilles, che durante la stagione propone visite guidate, laboratori e attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale della Valle delle Meraviglie.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del Musée départemental des Merveilles.