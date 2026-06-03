Monaco celebra la Festa della Mamma e del Papà con le famiglie dei neonati

Lunedì 1° giugno, nel tardo pomeriggio, la Mairie de Monaco ha ospitato la tradizionale Festa della Mamma e del Papà, organizzata in onore dei genitori monegaschi che hanno accolto il loro primo figlio nel periodo compreso tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026.

Per l’occasione, una ventina di famiglie sono state ricevute dal Sindaco Georges Marsan, dagli Assessori Marjorie Crovetto, Jacques Pastor e Karyn Ardisson Salopek, nonché dai Consiglieri Comunali Nada Lorenzi, Nathalie Vaccarezza e Georges Gambarini, nel corso di una cerimonia conviviale svoltasi nella Cour d’Honneur del Municipio.

Nel suo intervento, Marjorie Crovetto, Assessore comunale, ha ricordato il costante impegno dell’Istituzione comunale a favore delle famiglie sin dai primi momenti di vita dei bambini. «La nostra missione inizia con la registrazione della nascita del vostro bambino presso il Servizio Stato Civile – Nazionalità e prosegue fino all’accoglienza nei nostri asili nido, ma va anche oltre», ha dichiarato.

L’Assessore ha inoltre sottolineato come la Mairie de Monaco promuova numerose iniziative dedicate alla genitorialità, tra cui laboratori per i genitori, eventi come la recente Giornata della Prima Infanzia e interventi pensati per i più piccoli all’interno delle strutture comunali. Tra questi, il Jardin Exotique de Monaco, che dalla sua riapertura è stato dotato di nuove aree gioco per bambini.

Nel corso della cerimonia, Nada Lorenzi, Consigliera Comunale delegata allo Stato Civile – Nazionalità, ha presentato alcuni dati relativi all’anno trascorso. Nel 2025, nel Principato sono state registrate 732 nascite, di cui 404 maschi e 328 femmine. Tra i nuovi nati, 84 erano bambini monegaschi.

La Mairie de Monaco continua inoltre a rafforzare il proprio sostegno alle famiglie attraverso una rete di 13 strutture di accoglienza che rappresentano quasi 400 posti disponibili. L’offerta sarà ulteriormente ampliata con l’apertura, prevista per il mese di settembre, dell’asilo nido “IDA”, situato all’interno della residenza Héméra, che consentirà di accogliere altri 30 bambini.

La cerimonia si è conclusa con un momento di incontro e scambio tra le famiglie e gli amministratori comunali. In ricordo della giornata, ogni famiglia ha ricevuto un dono personalizzato: una mantella da bagno ricamata con la frase «Min, sun de Mu̍ negu!» («Io sono di Monaco!» in lingua monegasca).