Cannes, i “miraggi” di Hervé Di Rosa invadono la Malmaison

A Cannes l’arte contemporanea si fa racconto visivo, colorato e senza confini.

Fino all’8 novembre 2026, il centro d’arte La Malmaison, sulla Croisette, ospita Miraggi del mondo, una grande retrospettiva dedicata a Hervé Di Rosa, figura chiave della Figuration Libre.

L’esposizione, articolata in tre capitoli e composta da 103 opere, in prevalenza dipinti, ripercorre oltre quarant’anni di produzione, dagli esordi degli anni Ottanta fino ai lavori più recenti.

Un viaggio immersivo che non si limita agli spazi interni: sei sculture dialogano con il pubblico anche all’esterno, tra il parvis e il tetto-terrrazza della Malmaison.





Il percorso prende avvio al piano terra, dove si incontrano le opere degli anni Ottanta, fase cruciale in cui Di Rosa rompe con i codici dominanti dell’epoca.

Figure ibride, colori accesi e una forte energia grafica definiscono fin da subito un linguaggio riconoscibile, nutrito di fumetto, cultura popolare e immaginari quotidiani.



Al primo piano il racconto si amplia e diventa geografico. Le opere nate dai viaggi dell’artista, dall’Africa all’Asia, dall’Europa dell’Est agli Stati Uniti, testimoniano un dialogo diretto con artigiani e tradizioni locali.

Hervé di Rosa, Depedida de la muneca 2003 2004 © Adagp Paris 2026

In Vietnam Di Rosa sperimenta la lacca, in Ghana e Sudafrica la pittura su lamiera, in Messico forme scultoree legate alla tradizione. Ne emergono lavori ibridi, a metà tra arte e artigianato, che sfidano le categorie e ampliano il concetto stesso di pittura.

L’ultimo livello è dedicato alla produzione più recente, dove l’artista continua a intrecciare ricerca, memoria dei viaggi e cultura pop, mantenendo intatta la sua cifra narrativa.



Nato a Sète nel 1959, Hervé Di Rosa è tra i fondatori della Figuration Libre insieme a Robert Combas, Rémi Blanchard e François Boisrond. Formatosi all’École nationale supérieure des arts décoratifs di Parigi, ha costruito fin dagli anni Ottanta un universo visivo popolato da personaggi eccentrici e storie visive fuori dagli schemi.

Hervé di Rosa, Di Rosaworld, 2020 © Adagp Paris 2026

Dal 2000 è anche fondatore del MIAM – Musée International des Arts Modestes, dedicato alle espressioni artistiche popolari spesso escluse dai circuiti ufficiali.



Con Miraggi del mondo, Cannes propone così un’esposizione che è insieme retrospettiva e manifesto: un invito a guardare l’arte senza gerarchie, tra alto e basso, tradizione e contemporaneità.



