Colle della Lombarda, una giornata tra i forti per riscoprire la storia condivisa tra Francia e Italia

Domenica 19 luglio il Colle della Lombarda ospiterà "Une journée sur le chemin des forts", una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio storico e militare delle Alpi Marittime francesi e italiane attraverso un ricco calendario di attività aperte al pubblico.

Per tutta la giornata, nell'area di accoglienza, sarà possibile visitare un'esposizione dedicata alla storia del Colle della Lombarda, con pannelli che illustrano le diverse fasi costruttive delle opere militari, le modalità di occupazione del sito e le principali tappe storiche che ne hanno caratterizzato l'evoluzione.

Sono inoltre previste visite guidate condotte da storici, guide e appassionati di storia militare delle Alpes-Maritimes e delle Alpi Marittime italiane. I percorsi permetteranno di approfondire una pagina di storia ancora poco conosciuta e di scoprire la particolarità del Colle della Lombarda, dove convivono fortificazioni del Genio militare italiano del XIX secolo e opere del Vallo Alpino del XX secolo situate sul territorio francese. Le partenze sono previste regolarmente dalla tenda di accoglienza, con una durata di circa un'ora.

Ampio spazio sarà riservato anche alle famiglie e ai più piccoli. Alle 11 e alle 14 andrà in scena il racconto kamishibaï "Le murmure de la Pierre du Fort", una narrazione illustrata che affronta in chiave poetica i temi dell'umanità, della pace e della convivenza tra i popoli. A seguire, i bambini dai 6 ai 12 anni potranno partecipare a un laboratorio di disegno e introduzione al kamishibaï, con iscrizione sul posto nella mattinata.

Nel corso della giornata saranno inoltre proposti laboratori dedicati all'arte del camouflage, ispirati alle tecniche militari e ai meccanismi di mimetismo presenti in natura, con attività pittoriche ed esposizioni fotografiche rivolte ai più giovani.

Alle 10.30 il Servizio di sminamento della Sécurité Civile 06 terrà una conferenza sulla presenza di residuati bellici esplosivi, illustrando la situazione attuale, i rischi, le modalità di bonifica e i comportamenti da adottare in caso di ritrovamento accidentale di ordigni.

Tra le attività dedicate ai bambini figura anche il laboratorio per la realizzazione di una cartolina pop-up, pensato per avvicinare i più piccoli all'architettura militare e alla storia del sito attraverso un'esperienza pratica e creativa.

Alle 15 la Compagnia BAL presenterà lo spettacolo teatrale "L'oiseau et l'enfant Samouraï", una produzione dedicata ai temi della guerra, dell'esilio, dell'accoglienza dei rifugiati e del dovere della memoria, con un messaggio incentrato sul rispetto reciproco, sulla condivisione e sulla pace.

Durante tutta la giornata saranno organizzati anche laboratori di fotografia stenopeica, che permetteranno ai partecipanti di sperimentare questa particolare tecnica fotografica in due camere oscure allestite presso la seggiovia e all'interno del Forte 175 TER.

Il programma comprenderà inoltre il "Jeu passage de frontière", un'attività cooperativa dedicata agli adulti nella quale i partecipanti saranno chiamati a superare simbolicamente una frontiera attraverso collaborazione e solidarietà, oltre al laboratorio FFF (Fauna-Flora-Fort), che illustrerà il rapporto tra le fortificazioni in rovina e la biodiversità, con passeggiate guidate in programma alle 10.30, alle 14 e alle 15.30.

Non mancherà un laboratorio dedicato ai geoglifi, con quiz e attività pratiche per approfondire la storia e le caratteristiche di queste particolari realizzazioni sul territorio.

Presso Les Trunes sarà visitabile per tutta la giornata la mostra fotografica "Aux confins de l'oubli, Forts des Alpes-Maritimes" di Michel Eisenlohr, realizzata nell'ambito del progetto Alcotra Cognitio-Fort. Le immagini raccontano le fortificazioni delle Alpi Marittime francesi e italiane inserite nei loro paesaggi montani, testimoniando la memoria di un patrimonio oggi abbandonato ma ancora ricco di significato storico. Alle 11.15 è previsto un incontro con il fotografo.

Sempre nell'area di Les Trunes sarà allestita una ricostruzione storica dedicata alla "Guardia alla Frontiera" italiana e ai Chasseurs Alpins francesi, con la riproduzione di un campo d'alta quota e della vita quotidiana dei soldati.

All'interno dell'Opera 175 TER sarà possibile vivere un'esperienza immersiva dedicata all'"Operazione Pingouin", durante la quale, il 26 e 27 aprile 1945, le truppe della 1ª Divisione Francese Libera attraversarono il Colle della Lombarda nel corso della Liberazione della Francia. Filmati d'archivio e ricostruzioni illustreranno le difficili condizioni in cui avvenne l'avanzata.

L'Opera 175 BIS ospiterà invece un percorso dedicato alla vita quotidiana dei soldati del Vallo Alpino e della Linea Maginot nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, quando Francia e Italia svilupparono i rispettivi sistemi difensivi lungo il confine.

La giornata si concluderà alle 19.15 al Ciné 2000 di Isola 2000 con la proiezione gratuita del documentario "Les fortifications des Alpes-Maritimes françaises et italiennes", realizzato da Paolo Ansaldi nell'ambito del progetto Interreg ALCOTRA Cognitio-Fort e promosso dalle Aree Protette Alpi Marittime (APAM). Il film propone un viaggio attraverso le architetture militari delle Alpi Marittime francesi e italiane, raccontando il Vallo Alpino e la Linea Maginot come testimonianze di una storia europea condivisa.