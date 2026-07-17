Mentone celebra la Fête des “Bazaï”, sull'Esplanade Francis Palmero torna la tradizionale soupe au pistou

La tradizionale Fête des “Bazaï” torna a Mentone, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi dell'estate cittadina.

L'evento si svolgerà oggi, venerdì 17 luglio alle ore 19 sull'Esplanade Francis Palmero, dove Menton Plus e l'associazione A Cioccoula daranno vita a una serata all'insegna della convivialità e della valorizzazione delle tradizioni locali. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Cuore della manifestazione sarà la tradizionale soupe au pistou, preparata dai volontari delle due associazioni seguendo una ricetta tramandata di generazione in generazione. Come da consuetudine, i partecipanti sono invitati a portare il proprio piatto e le proprie posate, contribuendo a preservare lo spirito autentico e sostenibile della festa.

La Fête des “Bazaï” affonda le proprie radici nella storia di Mentone. Secondo la tradizione, il termine "Bazaï" deriverebbe da una parola di origine genovese utilizzata per indicare i fagioli e richiama una leggenda risalente al XIII secolo. Si racconta che, durante un periodo di carestia, alcuni pescatori fecero ritorno da Genova con un carico di legumi e ortaggi destinati a sfamare la popolazione. Da quell'episodio sarebbe nata una zuppa che, nel corso dei secoli, è diventata uno dei simboli della cucina popolare mentonasca.

Nel tempo la manifestazione è cresciuta fino a diventare una delle feste tradizionali più partecipate della città, richiamando ogni estate centinaia di residenti e visitatori. Per ogni edizione vengono preparati circa 650 litri di soupe au pistou grazie all'impegno dei volontari, al lavoro fin dalle prime ore del mattino.

Dopo la cena comunitaria, la serata proseguirà con musica e balli all'aperto. L'edizione 2026 sarà animata dal concerto di Sébastien El Chato, che accompagnerà il pubblico in un'atmosfera di festa sull'Esplanade Francis Palmero.

La Fête des “Bazaï” è uno degli appuntamenti più amati dell'estate mentonasca e continua a tramandare una tradizione che unisce buona cucina, storia locale e convivialità.