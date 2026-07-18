77° Gala della Croce Rossa Monegasca: allo Sporting Monte-Carlo una serata di solidarietà con il Principe Alberto II e la Principessa Charlène

Alla serata partecipano il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, rispettivamente presidente e vicepresidente della Croce Rossa Monegasca, a conferma del costante sostegno della Famiglia Principesca alle attività dell'associazione.

Il Gala rappresenta ogni anno uno dei principali momenti di raccolta fondi destinati alle missioni umanitarie della Croce Rossa Monegasca ed è anche un'occasione per rendere omaggio ai volontari, ai collaboratori e ai donatori che contribuiscono quotidianamente alle sue iniziative. Le risorse raccolte permettono all'organizzazione di proseguire gli interventi di assistenza rivolti alle persone più vulnerabili, sia nel Principato sia a livello internazionale.

Sono oltre 800 gli invitati accolti nella prestigiosa Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo per una serata che unisce solidarietà, alta gastronomia e spettacolo. La cena di gala è firmata dallo chef tre stelle Michelin Marcel Ravin insieme a Thierry Saez Manzanares, chef dello Sporting Monte-Carlo, mentre il dessert porta la firma del maestro pasticcere Cédric Grolet.

Il programma prevede anche la tradizionale lotteria benefica, presentata da Estelle Lefébure e Marc Toesca, con quattro prestigiosi premi in palio, seguita dal consueto spettacolo pirotecnico sul mare, uno dei momenti più attesi della manifestazione.

Tra le novità dell'edizione 2026 debutta "SOUL! Where Legends Come Back", la nuova produzione originale di Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio attraverso la storia della musica afroamericana, dalle origini fino alle sonorità contemporanee, rendendo omaggio ai grandi artisti che hanno segnato intere generazioni, da Chuck Berry e Little Richard a Ray Charles e Stevie Wonder, fino ad Alicia Keys e Beyoncé. Dopo la prima assoluta al Gala, lo spettacolo entrerà nella programmazione del Monte-Carlo Summer Festival con una serie di repliche.

L'edizione 2026 propone inoltre un'esperienza immersiva all'ingresso dello Sporting Monte-Carlo ed è arricchita da un gesto dal forte valore simbolico: lo scultore belga Johan Creten dona alla Croce Rossa Monegasca l'opera "Éloge de l'Espoir", una scultura in ceramica ispirata ai valori della resilienza, della speranza e della solidarietà che guidano l'azione dell'organizzazione.

Più che una semplice serata di gala, l'evento rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario benefico del Principato, capace di riunire solidarietà, impegno e sostegno concreto alle attività della Croce Rossa Monegasca.