Grimaldi Forum Monaco, la mostra "Monaco et l'automobile" racconta oltre un secolo di storia dell'automobile nel Principato

Il Grimaldi Forum Monaco propone fino al 6 settembre la mostra "Monaco et l'automobile, de 1893 à nos jours", un'esposizione dedicata alla storia che lega il Principato al mondo dell'automobile attraverso un percorso immersivo che ripercorre oltre un secolo di evoluzione.
Allestita nell'Hall Ravel del Grimaldi Forum, la mostra presenta veicoli d'eccezione, documenti d'archivio inediti e una scenografia pensata per accompagnare i visitatori alla scoperta dell'evoluzione dell'automobile a Monaco, dalle origini fino ai giorni nostri.
Per anticipare l'esperienza espositiva è disponibile anche un trailer di circa due minuti che offre una prima immersione nell'universo della mostra attraverso immagini dell'allestimento e dei contenuti proposti.
L'esposizione è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, con apertura serale ogni giovedì fino alle 22. È prevista una chiusura eccezionale sabato 22 agosto.
In attesa della visita, il pubblico può vedere il trailer ufficiale della mostra, disponibile online sul sito del Grimaldi Forum Monaco, che offre un'anticipazione dell'esposizione attraverso immagini dei veicoli d'eccezione, degli archivi inediti e della scenografia. Dalla stessa pagina è possibile accedere anche alla prenotazione dei biglietti.
Preparate la vostra visita
Date: dal 1° luglio al 6 settembre 2026
Orari: aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 (chiusura eccezionale sabato 22 agosto)
Aperture serali: ogni giovedì fino alle 22.00
Luogo: Hall Ravel del Grimaldi Forum Monaco – 10, Avenue Princesse Grace – 98000 Monaco.
Biglietti
Intero: 15 euro (ingresso gratuito per i minori di 18 anni)
Ridotto: 12 euro per:
- gruppi di oltre 10 persone;
- studenti fino a 25 anni (previa presentazione della tessera);
- over 65;
- visitatori in possesso di un biglietto SNCF TER SUD valido per la giornata.
Poiché l'Hall Ravel è climatizzato, si consiglia di portare con sé un indumento leggero.
Biglietteria Grimaldi Forum Monaco
Tel. +377 99 99 3000
E-mail: ticket@grimaldiforum.com
Punti vendita: www.montecarloticket.com ainsi que Ticketmaster et France Billet.