Rendez-vous aux Jardins tra il Trophée d’Auguste di La Turbie e il Monastero di Saorge: visite, laboratori e spettacoli per tutti

In occasione di “Rendez-vous aux Jardins”, il pubblico è invitato a partecipare, in famiglia o con gli amici, a un programma di attività, visite e spettacoli organizzati in due luoghi tanto magnifici quanto eccezionali: il parco del Trophée d’Auguste di La Turbie, sabato 6 giugno, e il giardino del Monastero di Saorge, domenica 7 giugno.

L’evento invita grandi e piccoli a scoprire e apprezzare la bellezza dei giardini e dei monumenti che ospitano le iniziative in programma.

Sabato 6 giugno al Trophée d’Auguste di La Turbie

Alle ore 11.00, 12.00, 15.00 e 16.00 si svolgerà “Un mini jardin dans vos mains”, una passeggiata-laboratorio creativo con Aurore Emaille e il suo Laboratorio artistico itinerante.

L’attività offre l’opportunità di riscoprire il magnifico parco del Trophée d’Auguste, recentemente valorizzato, e la sua vista grandiosa sulla Riviera, un vero balcone sul Mediterraneo.

Ai piedi dell’imponente Trophée d’Auguste si sviluppa un mondo vegetale ricco di forme e colori. Osservando ciò che si trova ai propri piedi e la vita del suolo, talvolta minuscola, i partecipanti saranno invitati a esplorare il mondo vegetale del sito.

L’attività permetterà di immergersi nell’universo in miniatura della creazione attraverso un’esperienza da condividere in famiglia, con gli amici o anche individualmente.

Dopo una passeggiata-raccolta nel vasto parco del Trophée d’Auguste, ciascun partecipante potrà realizzare il proprio mini giardino utilizzando elementi vegetali raccolti sul posto e un supporto in argilla da modellare, accompagnato dall’artista Aurore Emaille.

Sarà inoltre possibile scoprire il suo camion allestito come “Laboratorio artistico itinerante”, che custodisce autentici piccoli tesori di creatività.

Al termine dell’attività, ogni partecipante potrà portare con sé la propria creazione.

L’attività è aperta ai bambini a partire dai 3 anni.

I bambini di età inferiore ai 5 anni devono essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’attività.

Tariffe

Adulti: 7 euro

Ingresso gratuito per i giovani di età inferiore ai 26 anni e per le categorie aventi diritto alla gratuità.

Informazioni

Tel. 04 93 41 20 84

E-mail: la-turbie@monuments-nationaux.fr.

Domenica 7 giugno al Monastero di Saorge

Dalle 10.00 alle 17.00 il pubblico potrà scoprire i segreti del magnifico giardino del Monastero di Saorge, concedersi una pausa picnic all’insegna del relax e assistere a uno spettacolo di narrazione musicale appositamente pensato per i bambini a partire dai 2 anni.

Una giornata da condividere in famiglia o con gli amici in una cornice naturale e storica d’eccezione.

Programma

Ore 10.30 – Visita guidata del giardino

Scoprite la varietà delle piante del giardino attraverso una visita commentata dalle giardiniere dell’Association Magail.

Ore 12.00 – 14.00 – Picnic libero

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Ore 14.00 – Area relax sotto gli alberi di albicocco

Pouf giganti, sedie a sdraio, tappeti e morbidi prati per leggere, sognare o addormentarsi.

Ore 15.00 – Spettacolo teatrale “Petit Gaillou”

A cura della Cie Qui Bout, per bambini a partire dai 2 anni.

Lo spettacolo racconta la storia di Petit Gaillou, figlio di Maman Galet e Papa Caillou. Quando nasce è dolce come sua madre e forte come suo padre. Vive con la sua famiglia su una spiaggia, finché un giorno viene portato via da un’onda. Non può spostarsi da solo: se una mano lo lancia in aria, salta; se riceve un calcio, rotola. Poi, quasi per magia, si ritrova a nuotare, a volare e infine a correre. Ma senza occhi per vedere, tutto questo può essere pericoloso.

Fortunatamente incontrerà un piccolo Tom, grazie al quale riuscirà a vedere, sentire e persino a diventare un vero chiacchierone.

Tariffe

Adulti: 7 euro

Ingresso gratuito per i giovani di età inferiore ai 26 anni e per le categorie aventi diritto alla gratuità.

Informazioni

Tel. 04.93.04.55.55 / 06.58.51.05.60

E-mail: monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr.

Resta aggiornato su tutte le attività:

www.monastere-saorge.fr e https://www.facebook.com/MonastereSaorge/

https://www.trophee-auguste.fr e https://www.facebook.com/tropheeauguste

https://www.monuments-nationaux.fr.