Monaco e Bethlemme unite per la vita: due incubatrici neonatali in arrivo grazie all’Ordine di Malta e ai Rotary Club

Dalla Principauté de Monaco parte una nuova iniziativa di forte impatto umanitario, destinata a rafforzare le cure neonatali a Betlemme. L’Ambasciata dell’Ordine Sovrano di Malta presso il Principato, in collaborazione con una rete di Rotary Club internazionali, ha annunciato l’avvio operativo di un progetto congiunto che porterà alla donazione di due incubatrici neonatali all’Hôpital de la Sainte Famille, unico centro della zona in grado di accogliere prematuri nati prima della 32ª settimana.

Le nuove apparecchiature, del valore complessivo di 45.000 euro, rappresentano un contributo concreto alla sopravvivenza dei neonati in un’area dove l’ospedale riceve oltre il 60% delle nascite del distretto e vanta un tasso di sopravvivenza vicino al 100%.

Il progetto è sostenuto dal Rotary Club dei “Piccoli Stati” (Monaco e San Marino), dal Rotary Club Milano Morimondo Abbazia, dal Distretto 2452 con sede a Dubai e dal Rotary Club di Betlemme. L’iniziativa riflette lo spirito di Monaco nel promuovere la solidarietà globale. Come ha dichiarato l’Ambasciatore dell’Ordine Sovrano di Malta a Monaco, S.E. Alberto di Luca:

«Questa azione esprime l’anima del Principato: piccolo per superficie, ma grande nella sua capacità di costruire ponti di umanità. Ringraziamo i Rotary Club per la loro visione: insieme, salviamo vite e costruiamo futuro».

La consegna ufficiale delle incubatrici è prevista per febbraio 2026, con il completamento dell’intero progetto entro la fine del 2025. L’iniziativa si inserisce in un contesto dinamico per Monaco, recentemente al centro di eventi internazionali in tema di ambiente e salute, come il Blue Economy and Finance Forum.

Aggiornamenti sul progetto verranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’Ambasciata dell’Ordine di Malta e dei Rotary Club coinvolti.