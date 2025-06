Monaco, chiusura eccezionale dell’ufficio postale del Grimaldi Forum

La Poste Monaco informa la sua clientela che l’ufficio postale del Grimaldi Forum chiuderà eccezionalmente venerdì 6 giugno 2025 alle ore 11:30 in concomitanza con il Blue Economy & Finance Forum.

Gli altri uffici postali della Principauté resteranno operativi secondo i consueti orari di apertura, garantendo la continuità del servizio per i residenti e i visitatori.

La riapertura dell’ufficio postale del Grimaldi Forum è prevista per martedì 10 giugno, riprendendo l’attività ai suoi orari abituali.

La Poste Monaco si scusa per il disagio e ringrazia la propria clientela per la comprensione. Un aggiornamento importante per chi necessita di servizi postali durante l’evento internazionale che animerà Monte-Carlo.