Giugno in Musica: l’Opéra di Nizza tra Onde Sinfoniche e Sacralità

Il mese di giugno si preannuncia straordinariamente intenso e ispirato all’Opéra di Nizza.

La stagione estiva si apre tra onde musicali, spiritualità e innovazione culturale, con un cartellone capace di soddisfare il pubblico più esigente. Tra concerti sinfonici, rassegne sacre e incontri divulgativi, la proposta della maison azzurra si afferma come una delle più vivaci della Costa Azzurra.

Si parte il 7 giugno con un inno al mare

Il debutto estivo avverrà sabato 7 giugno con “Hymne à l’Océan”, evento musicale e multimediale pensato per l’Anno del Mare.

L’Orchestre Philharmonique de Nice, diretto da Lionel Bringuier, propone un programma potentemente evocativo, che omaggia l’acqua come elemento naturale primordiale.



La serata si aprirà con “Deep Ô”, video-creazione di Michel Redolfi ispirata a una coreografia di Julie Gautier, per poi proseguire con tre grandi opere: il Concerto per pianoforte n. 2 in do minore di Rachmaninov, “Hymne à l’Océan” di Yann Robin (una prima mondiale commissionata per l’occasione) e infine La Mer di Claude Debussy, capolavoro assoluto dell’impressionismo musicale.



Robin, ispirandosi alla struttura del celebre Boléro di Ravel, propone una composizione monumentale per grande coro e orchestra, in cui le voci – simili a quelle delle sirene mitologiche – evocano la forza e l’urgenza della natura. A dominare la scena sarà anche il pianista macedone Simon Trpčeski, interprete d’eccezione del brano di Rachmaninov.





Dal 22 giugno torna il Festival di Musica Sacra nella Cattedrale di Sainte-Réparate

Dal 22 giugno al 2 luglio, il cuore del Vieux-Nice risuonerà sotto le volte della splendida Cattedrale Sainte-Réparate con la nuova edizione del Festival di Musica Sacra, rilanciato nel 2023 dall’Opéra dopo decenni di successo dal 1974.



Il festival si apre domenica 22 giugno alle 11:00 con una messa solenne di ringraziamento a ingresso libero. Composta da Bernard Navarre, sarà eseguita con due organi, la Maîtrise della Cattedrale, il Coro Filarmonico di Nizza e la direzione di Giulio Magnanini.



Alle 18:00 dello stesso giorno, spazio alla rara “Santa Editta” di Alessandro Stradella, con un cast vocale d’eccezione (tra cui Marco Angioloni, Lucija Varsic e Michele Gianquinto) e l’Ensemble Il Groviglio.



Il 24 giugno alle 20:00 sarà la volta del concerto “Ploravit in Nocte”, proposto dall’Ensemble L’Engrenage, mentre il 29 giugno il pubblico potrà godere di un raffinato programma cameristico con pagine di Corelli, Purcell, Bach, Brahms, Saint-Saëns e Haydn, interpretate dall’Orchestra da Camera del Filarmonico di Nizza e dal violino solista Violaine Darmon.



Il festival si chiuderà mercoledì 2 luglio con un’accoppiata di grande fascino: la Missa Brevis di Olivier Dos Santos e il celeberrimo Gloria di Antonio Vivaldi, nuovamente sotto la bacchetta di Giulio Magnanini.



Eventi collaterali: musica, gioco e divulgazione

Oltre ai concerti principali, giugno offrirà anche eventi collaterali che spaziano dal gioco all’approfondimento:



8 giugno: Escape Game “Un pour tous! Tous pour un?”, un’avventura immersiva dedicata a tutte le età.



14 giugno: Conferenza su Alfredo Kraus, tenore leggendario, presso il Foyer dell’Opéra.



16 giugno: Concerto di musica da camera al Museo Marc Chagall, cornice ideale per un’esplorazione intima del repertorio cameristico.



24 giugno: Afterwork musicale alla Villa Masséna, dedicato a “Mers et Océans”.



Un invito all’ascolto, alla scoperta, all’incanto

Giugno all’Opéra di Nizza si prefigura come un viaggio sensoriale e spirituale, tra mare e sacralità, tra novità assolute e capolavori senza tempo. Un mese dove la musica si fa ponte tra arte, natura e comunità, in uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo.



