“YAN, 1956”: gli scatti del fotografo francese Jean Dieuzaide raccontano la Sardegna di settant’anni fa (Foto)

Dall’11 giugno al 15 settembre 2026 il Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro ospita “YAN, 1956. Jean Dieuzaide e il suo viaggio in Sardegna”, progetto espositivo promosso dall’ISRE – Istituto Superiore Regionale Etnografico e curato da Elisa Medde, dedicato al reportage realizzato da Jean Dieuzaide durante il suo viaggio nell’isola nel 1956.

La mostra propone un percorso attraverso la Sardegna osservata dal fotografo francese, restituendo paesaggi, rituali, volti e scene di vita quotidiana raccolti nel corso della sua permanenza sull’isola. A settant’anni da quel viaggio, le immagini vengono presentate al pubblico in una forma ampia e organica, offrendo l’opportunità di rileggere il valore documentario del lavoro di Dieuzaide e il processo attraverso cui la Sardegna è stata osservata, narrata e trasformata in immagine.

Considerato uno dei più importanti fotografi francesi del dopoguerra, Jean Dieuzaide è autore di uno dei primi ritratti ufficiali del generale Charles de Gaulle durante la Liberazione di Tolosa nel 1944. Nel corso della sua carriera ha ricevuto il Premio Niépce nel 1955 e il Premio Nadar nel 1961 ed è stato tra i fondatori delle Rencontres d’Arles nel 1970. Negli anni Cinquanta ha attraversato la Francia e l’Europa meridionale sviluppando una fotografia umanista attenta alla vita quotidiana e alle trasformazioni sociali.

“YAN, 1956. Jean Dieuzaide e il suo viaggio in Sardegna” è realizzata in collaborazione con gli Archives Municipales de Toulouse (Fonds Jean Dieuzaide) ed è sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il bando Strategia Fotografia 2025 della Direzione Generale Creatività Contemporanea.