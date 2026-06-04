Nizza, il tunnel del Congrès resta alle bici: Ciotti cambia linea sulla mobilità

Il tunnel du Congrès resterà riservato a biciclette e mobilità dolce. Dopo settimane di analisi e confronto con cittadini, associazioni e operatori del settore, il sindaco di Nizza Éric Ciotti ha deciso di confermare l’attuale configurazione dell’asse sotterraneo che collega rue du Congrès alla Promenade des Anglais.



Una scelta che segna un’inversione rispetto alla campagna elettorale, quando era stata ipotizzata la riapertura alle auto per ridurre il traffico, in particolare in rue de la Buffa.



Confronto decisivo

La decisione arriva al termine di un’“valutazione approfondita” che ha coinvolto i principali utenti.

Dal confronto è emerso il ruolo strategico del tunnel, utilizzato ogni giorno da centinaia di ciclisti e anche da persone con disabilità, grazie a un percorso sicuro e bidirezionale attivo dal 2020.



Determinante anche la mobilitazione dell’associazione Nice à Vélo, che con una petizione ha raccolto oltre 8.000 firme, sottolineando l’impatto positivo dell’infrastruttura su traffico, qualità dell’aria e rumore.



Le priorità restano

L’amministrazione ribadisce che fluidificazione del traffico, riduzione degli ingorghi e migliore convivenza tra i diversi mezzi restano obiettivi centrali. “Il nostro metodo è semplice: ascoltare, valutare e decidere nell’interesse generale”, ha dichiarato Ciotti.





Riconoscimento alla mobilità sostenibile

La decisione si inserisce in una strategia più ampia. Nizza ha ottenuto il label “Ville à Vélo du Tour de France”, con il livello “3 vélos”, che premia le città impegnate nello sviluppo della ciclabilità.



Il riconoscimento, istituito nel 2021, valorizza politiche pubbliche come sicurezza, parcheggi, lotta ai furti, formazione e promozione dell’uso quotidiano della bicicletta.



Oggi la città dispone di 103 km di infrastrutture ciclabili, di cui 82 km di piste, che diventano 246 km a livello metropolitano (173,5 km di piste).



Verso una città più ciclabile

Il riconoscimento conferma l’impegno verso una mobilità sostenibile e una migliore qualità della vita. In occasione del Tour de France femminile, è prevista anche una giornata dedicata alla bici con eventi e iniziative aperte al pubblico.



Un segnale chiaro: a Nizza la mobilità del futuro punta sempre più sulle due ruote.



