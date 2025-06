Il Gala dell’Académie Princesse Grace incanta Monte-Carlo: due serate tra talento e creatività

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Gala de l’Académie, l’atteso spettacolo di fine anno firmato dall’Académie de Danse Princesse Grace, in collaborazione con i Ballets de Monte-Carlo. Le date da segnare in agenda sono il 20 e 21 giugno 2025, nella prestigiosa cornice dell’Opéra Garnier Monte-Carlo.

Questo evento rappresenta molto più di una semplice esibizione: è l’occasione in cui il pubblico può scoprire il lavoro quotidiano, la dedizione e la crescita artistica degli allievi di una delle scuole di danza più rinomate al mondo. Dalla tecnica classica alle espressioni contemporanee, il Gala propone un percorso coreutico ricco e articolato, capace di riflettere la visione internazionale e il rigore dell’Académie.

Sul palco saliranno giovani promesse della danza: nuovi talenti che affrontano per la prima volta la scena, ma anche otto diplomati che saluteranno Monte-Carlo prima di entrare in importanti compagnie internazionali. Un passaggio di testimone simbolico, che segna il compimento di un percorso formativo di altissimo livello.

L’edizione 2025 pone l’accento sulla creazione originale, affidata a quattro coreografi d’eccezione: Goyo Montero, Francesco Nappa, Julien Guérin e Michel Rahn. Invitati a lavorare con gli allievi, questi artisti hanno concepito per loro nuove coreografie, offrendo uno stimolo unico sia dal punto di vista tecnico che espressivo.

Il Gala de l’Académie è un momento di emozione condivisa, in cui i riflettori si accendono non solo sul talento dei giovani danzatori, ma anche sulla qualità dell’insegnamento e sulla forza innovativa di un’istituzione culturale che guarda al futuro della danza con passione e ambizione.

I biglietti sono già disponibili per la prenotazione. Due serate da non perdere per chi ama l’eleganza, la grazia e l’energia della danza d’autore.