Nizza, varato il battello “Henri Matisse”: omaggio al maestro innamorato del mare

Un tributo tra arte e mare nel cuore della Costa Azzurra. Il Club Nautico di Nizza ha celebrato il battesimo del battello “Henri Matisse”, dedicato al grande maestro del Novecento profondamente legato alla città e alla luce del Mediterraneo.



La cerimonia, secondo la tradizione marittima, è stata officiata da padre Roland Gauthier alla presenza di Benoît Kandel, vicesindaco con delega allo sport, di Aymeric Jeudy, direttore del Museo Matisse, di membri della famiglia dell’artista e di numerosi soci del club.



Con questo gesto simbolico, il Club Nautico rende omaggio non solo al pittore di fama mondiale, ma anche a un lato meno conosciuto della sua vita: il profondo rapporto con il mare.

A partire dalla sessantina, infatti, Henri Matisse sviluppò una vera passione per la balneazione e il canottaggio, praticati con costanza durante i suoi soggiorni a Nizza.



Estate e inverno, l’artista usciva quasi ogni mattina al largo della Promenade des Anglais, remando per oltre un’ora sul suo canoë personale.

Negli anni, questo legame con il Mediterraneo si intensificò ulteriormente, arricchendosi di escursioni in barca a vela e uscite in mare a bordo di motoscafi.



Tra gli anni Venti e Trenta, Matisse divenne anche membro attivo del Club Nautico di Nizza, partecipando con entusiasmo alla vita dell’associazione e condividendone lo spirito.



Intitolando oggi una delle sue imbarcazioni a Henri Matisse, il Club celebra dunque l’uomo, l’artista e l’appassionato del mare. Un omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia culturale di Nizza e della Costa Azzurra, lasciando un’eredità che continua ancora oggi a brillare.



