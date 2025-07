Nizza sotto le stelle: torna il Jazz Art Lympia sulla terrazza del porto

L’estate a Nizza si accende al ritmo del jazz. Fino al 28 agosto 2025, ogni giovedì sera alle 20:00, l’Espace Culturel Départemental Lympia ospita la 7ª edizione del Jazz Art Lympia , trasformando la sua suggestiva terrazza affacciata sul porto in un vero e proprio jazz club all’aperto.



Appuntamenti gratuiti, con apertura delle porte alle 19:00, per vivere la magia del jazz in tutte le sue sfumature, tra standard americani, improvvisazioni funk, sonorità brasiliane e incursioni pop. Un’occasione per appassionati e curiosi di (ri)scoprire un genere che continua a reinventarsi tra virtuosismo e contaminazioni.





Il programma: ogni giovedì, un viaggio musicale diverso

Giovedì 24 luglio – Jazzaccords Quartet

Quattro musicisti affiatati e versatili rileggono i grandi classici del jazz, colonne sonore e temi brasiliani con arrangiamenti originali, in un mix raffinato tra jazz e musica colta.



Giovedì 31 luglio – Arnoïse Jazz Project

Trio ad alto voltaggio tra jazz, funk e fusion. Un omaggio energico a Chick Corea, Herbie Hancock e Miles Davis, all’insegna della libertà espressiva e dell’improvvisazione.



Giovedì 7 agosto – Pounkipa Jazz Quartet

Un ponte tra jazz e pop-rock: da David Bowie ai Beatles, brani iconici rielaborati con eleganza e una voce potente, quella di Nastasia Fidanza, che conquista al primo ascolto.



Giovedì 14 agosto – Leila Mac Avoy Quartet

La voce calda e intensa di Leila Mac Avoy, tra Billie Holiday e Anita O’Day, guida il pubblico in un percorso emozionante tra soul, blues e jazz. Da Stevie Wonder a Nina Simone, con stile e modernità.



Giovedì 21 agosto – Glam’Jazz

Un’esplosione di swing, charme e bossa nova in una serata glamour che ripercorre la storia del jazz da Gatsby agli anni ‘60. Eleganza, ritmo e sensualità in un repertorio franco-americano.



Giovedì 28 agosto – Ronnie Rae Project

Omaggio a Ronnie Rae Jr, pianista jazz scozzese dal talento folgorante. Una serata di grande virtuosismo, con musicisti d’eccezione, tra tradizione britannica e improvvisazione contemporanea.



Info utili