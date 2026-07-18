L’Espace Lamartine ha riaperto a Monaco: spazi rinnovati e oltre 200 attività mensili per tutte le generazioni

Dopo quasi due anni di chiusura a causa di un importante danno provocato dall'acqua, l'Espace Lamartine ha riaperto le porte al pubblico, inaugurando una nuova fase della sua attività. La riapertura, avvenuta il 16 luglio, si è svolta alla presenza del sindaco di Monaco Georges Marsan, dei membri del Consiglio Comunale e delle équipe del Servizio Anziani e dell'Azione Sociale della Mairie de Monaco.

Per celebrare questo nuovo inizio, la struttura ha organizzato tre giornate di porte aperte, che si concludono oggi, 18 luglio. L'iniziativa ha permesso ai visitatori di riscoprire gli spazi completamente rinnovati, conoscere il personale e approfondire la ricca programmazione proposta dal centro, che comprende attività sportive, artistiche, culturali e dedicate al benessere, oltre a laboratori creativi, conferenze e momenti di incontro.

L'Espace Lamartine conserva la propria vocazione di luogo di condivisione e socializzazione, arricchendo al tempo stesso la sua offerta. Restano infatti confermati gli oltre 200 appuntamenti mensili che negli anni hanno caratterizzato la struttura, tra cui i laboratori di cardio drum, bricolage e il servizio SOS amministrativo, che offre assistenza nelle pratiche amministrative grazie al supporto di una consulente in Economia Sociale e Familiare. A queste attività si aggiungono nuove proposte come laboratori di automassaggio, corsi di lingue straniere e lezioni introduttive di bachata.

"Vogliamo sviluppare anche gli appuntamenti afterwork, rivolti alla popolazione attiva, e le colazioni condivise. Sono iniziative perfettamente in linea con lo spirito di condivisione che desideriamo promuovere", ha spiegato Nathalie Vaccarezza, consigliera comunale delegata all'Espace Lamartine. "Questo è un luogo dove possono nascere nuovi interessi. L'obiettivo è offrire agli iscritti la possibilità di scoprire nuove attività in modo semplice e coinvolgente, favorendo l'incontro tra persone di età diverse che possano arricchirsi reciprocamente."

La gestione dell'Espace Lamartine è affidata a un nuovo team composto da 12 persone. Dal 3 agosto riaprirà inoltre il ristorante A Pignata, situato all'interno della struttura. Dal lunedì al venerdì continuerà a proporre un menu al prezzo di 15 euro riservato agli iscritti con più di 60 anni e ai beneficiari dell'Unità Anziani della Mairie de Monaco. Ogni socio potrà inoltre essere accompagnato da un ospite.

Le iscrizioni all'Espace Lamartine sono aperte ai cittadini monegaschi, ai residenti e agli studenti iscritti negli istituti del Principato a partire dai 18 anni. La quota annuale è di 200 euro, con tariffe agevolate riservate agli studenti, al personale comunale e agli over 60. L'iscrizione alle attività può essere effettuata direttamente presso la struttura, telefonicamente oppure via e-mail.

L'Espace Lamartine si trova al 19 di boulevard Princesse Charlotte. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero +377 93 15 45 01 o consultare il sito della Mairie de Monaco.