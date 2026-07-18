Estate all'estero, il Governo di Monaco invita cittadini e residenti a preparare il viaggio: controlli sui documenti, Fil d'Ariane e consigli per viaggiare in sicurezza

In vista delle vacanze estive, il Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione (DREC) del Governo del Principato di Monaco invita i cittadini monegaschi e i residenti del Principato che si recheranno all'estero ad adottare alcune semplici precauzioni prima della partenza, con l'obiettivo di viaggiare in modo più sereno e consapevole.

Il Dipartimento ricorda innanzitutto l'importanza di verificare con largo anticipo le formalità di ingresso previste dal Paese di destinazione. Ogni Stato applica infatti regole specifiche per l'ingresso e il soggiorno dei viaggiatori. È quindi necessario controllare la validità del passaporto, che in molti Paesi deve estendersi almeno sei mesi oltre la data prevista di rientro, verificare l'eventuale obbligo di visto o di autorizzazione elettronica al viaggio, informarsi sui requisiti sanitari o doganali e sulle eventuali condizioni particolari di ingresso e permanenza.

Per ottenere informazioni aggiornate e ufficiali, il DREC invita i viaggiatori a consultare il sito dell'Ambasciata o delle autorità competenti del Paese di destinazione.

Per i cittadini monegaschi che si recano all'estero, il Governo del Principato raccomanda inoltre l'iscrizione gratuita al dispositivo francese Fil d'Ariane. Il servizio consente di ricevere avvisi di sicurezza e informazioni utili in caso di eventi di particolare gravità nel Paese visitato, come calamità naturali, crisi politiche o gravi perturbazioni, alle stesse condizioni previste per i viaggiatori francesi. La registrazione richiede pochi minuti ed è considerata un utile strumento per rafforzare la sicurezza durante il soggiorno all'estero.

https://fildariane.diplomatie.gouv.fr/fildariane-internet/accueil.

In caso di emergenza, i cittadini monegaschi sono invitati a rivolgersi all'Ambasciata o al Consolato di Monaco presenti nel Paese in cui si trovano. Qualora il Principato non disponga di una rappresentanza diplomatica o consolare, il Governo ricorda che, in applicazione dell'articolo 5 del Trattato del 24 ottobre 2002 tra Francia e Monaco, i cittadini monegaschi possono richiedere assistenza a una rappresentanza diplomatica o consolare francese. In ogni situazione è inoltre consigliato contattare anche la Direzione delle Relazioni Diplomatiche e Consolari del Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione tramite l'indirizzo e-mail dedicato: drdc-assistance@gouv.mc.

Per i residenti nel Principato di nazionalità straniera, la raccomandazione è invece quella di rivolgersi all'Ambasciata o al Consolato del proprio Paese di cittadinanza più vicino al luogo di soggiorno.

https://www.gouv.mc/action-gouvernementale/conforter-la-situation-de-monaco-a-l-international/asseoir-la-souverainete-du-pays-a-l-etranger/carte-des-relations-bilaterales.

Il Dipartimento suggerisce infine alcune ulteriori misure preventive, tra cui verificare la copertura dell'assicurazione di viaggio e dell'eventuale assistenza per il rimpatrio, registrare i recapiti di una persona da contattare in caso di emergenza, conservare una copia digitale dei principali documenti di viaggio, come passaporto, biglietti e polizze assicurative, e informarsi sulla situazione locale e sulle raccomandazioni di sicurezza relative alla destinazione scelta.

Con questo richiamo alle buone pratiche, il Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione augura una buona estate a tutti i cittadini monegaschi e ai residenti del Principato, ricordando che ogni viaggiatore resta responsabile della decisione di recarsi in un Paese straniero.