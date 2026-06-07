Parcheggi a Nizza: due ore gratis al giorno e orari ridotti

Più tempo gratuito per parcheggiare e una riduzione dell’orario a pagamento: il Consiglio comunale di Nizza ha approvato una nuova misura destinata a incidere sulla mobilità urbana e sul potere d’acquisto dei cittadini.



A partire dal 1° settembre 2026, il ticket gratuito per la sosta su strada passerà da una a due ore al giorno, dal lunedì al sabato, e sarà valido su tutti gli stalli a pagamento.

Una novità significativa per residenti e utenti, che potranno contare su una maggiore flessibilità negli spostamenti quotidiani.



Non solo. Dalla stessa data cambierà anche la fascia oraria della sosta a pagamento, che sarà ridotta: si passerà infatti dalle attuali 9-20 alle 9-19, con un’ora in meno di tariffazione.





Il sindaco Eric Ciotti, presidente della Métropole Nice Côte d’Azur, ha sottolineato come il provvedimento risponda a due obiettivi principali: migliorare la qualità della vita e sostenere il potere d’acquisto.

«L’estensione del ticket gratuito, ha dichiarato, offre maggiore serenità agli utenti e favorisce l’accesso ai negozi di prossimità, contribuendo a sostenere l’economia locale».



Tra le novità anche l’uniformazione della griglia tariffaria, che diventerà identica dal lunedì al sabato, semplificando la comprensione per gli automobilisti.



Le misure si aggiungono a quelle già introdotte nei mesi scorsi, come la tolleranza di 15 minuti per il pagamento del parcheggio attiva da aprile 2026.

Un pacchetto di interventi che, secondo l’amministrazione, punta a una gestione «pragmatica ed equilibrata» della mobilità urbana, con l’obiettivo di rendere più vivibile lo spazio pubblico e conciliare le diverse esigenze di spostamento.



