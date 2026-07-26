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Altre notizie | 26 luglio 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Francia: stop ai social per gli under 15

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al provvedimento, adottato dal Governo francese, che vieta l'uso dei social ai minori di 15 anni così da tutelare la gioventù ad affrontare i pericoli del web, questa simpatica vignetta.

Beppe Tassone

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