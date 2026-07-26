Cannes spinge sulla mobilità dolce: nuovi parcheggi gratuiti per bici e monopattini in centro

Più spazio alle due ruote, meno al traffico tradizionale. Nel pieno della stagione estiva, quando la pressione sulla viabilità cittadina raggiunge il suo apice, il Comune di Cannes rilancia la sua strategia per la mobilità sostenibile con un intervento concreto: l’installazione di 21 nuovi arceaux, strutture di parcheggio gratuite dedicate a biciclette e monopattini.



Distribuiti dal 15 luglio in sette punti nevralgici del centro, dall’Hôtel de Ville alla zona Pantiero, da Place de Gaulle a rue d’Antibes, fino a rue des Belges e rue Notre-Dame, questi nuovi stalli rispondono a una domanda in costante crescita da parte di lavoratori, commercianti e residenti.

Strutture solide, essenziali nel design, pensate per garantire sicurezza e praticità in un contesto urbano sempre più orientato alla mobilità alternativa.



L’investimento, pari a 21 mila euro, porta il totale degli arceaux presenti in città a 1.011, distribuiti su 105 siti. Un salto significativo se si considera che nel 2014 Cannes disponeva appena di 42 punti di sosta per biciclette.

Arceaux vélo 2026 © Mairie de Cannes

Da allora, sotto l’impulso dell’amministrazione guidata da David Lisnard, il ritmo è stato costante: circa 80 nuovi arceaux ogni anno, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere quota 1.300 entro la fine del mandato.



Una strategia che va oltre il semplice arredo urbano. L’espansione dei parcheggi si inserisce infatti in un piano più ampio che punta a ridisegnare le abitudini di spostamento, riducendo l’impatto ambientale e sostenendo al contempo il tessuto economico cittadino, soprattutto nei quartieri più frequentati.



Negli ultimi anni Cannes ha costruito una vera e propria infrastruttura per la mobilità dolce: oggi può contare su oltre 36 chilometri di piste ciclabili, su campagne di sensibilizzazione come la “Settimana della mobilità” e “Mai à vélo”, e su servizi dedicati come Palm Vélo, che offre biciclette a noleggio a lungo termine su tutto il territorio di Cannes Lérins.

A questo si aggiungono sei siti certificati “Accueil Vélo” e la disponibilità di biciclette elettriche in sharing presso il parcheggio del Palais.



Un insieme di interventi che riflette una tendenza ormai diffusa nelle città europee, dove bici e monopattini stanno diventando protagonisti della mobilità urbana.

Anche sulla Costa Azzurra, tradizionalmente legata all’automobile, il cambiamento è in atto: meno emissioni, più qualità della vita e un centro urbano sempre più accessibile.



In questa direzione, Cannes prova a fare scuola, trasformando piccoli interventi quotidiani in tasselli di una visione più ampia: una città più vivibile, più moderna e decisamente più sostenibile.



