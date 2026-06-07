Pellegrinaggio diocesano a Lourdes: Centenario del primo pellegrinaggio di Monaco

Nel 2026 il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes del Principato di Monaco celebra un importante anniversario: il centenario del primo pellegrinaggio monegasco, avvenuto nel 1926. L’edizione del Centenario si svolgerà dal 29 giugno al 4 luglio 2026 presso il Santuario di Lourdes e sarà presieduta da Monsignor l’Arcivescovo.

La partenza è prevista lunedì 29 giugno alle ore 7.30 dal piazzale dello Stade Louis II di Monaco. Il viaggio sarà effettuato in autobus granturismo, con arrivo a Lourdes previsto intorno alle ore 19.00.

Il programma religioso inizierà martedì 30 giugno con la Messa di apertura del pellegrinaggio nella Basilica di San Pio X alle ore 10.00. Nel pomeriggio è previsto il passaggio alla Grotta per i malati, seguito dalla celebrazione penitenziale nella Cappella Notre-Dame e, in serata, dalla processione mariana aux flambeaux.

Mercoledì 1° luglio i pellegrini parteciperanno alla Messa internazionale nella Basilica di San Pio X alle ore 9.30. Al termine della celebrazione sarà realizzata una fotografia commemorativa sul sagrato della basilica. Nel pomeriggio si svolgerà la processione eucaristica.

Giovedì 2 luglio il programma prevede la Messa e la benedizione dei malati nella Cappella Notre-Dame alle ore 10.00, mentre il resto della giornata sarà libero.

Venerdì 3 luglio si aprirà con la Via Crucis sulla collina alle ore 8.00. Alle 10.00 sarà celebrata la Messa alla Grotta, seguita dalla deposizione della candela per gli assenti. Nel pomeriggio è prevista la Via Crucis per i malati nella prateria del Santuario, mentre alle 17.00 saranno celebrate i Vespri nella Basilica del Rosario.

Il ritorno a Monaco è programmato per sabato 4 luglio, con partenza dei pullman alle ore 7.15 da Lourdes e arrivo previsto allo Stade Louis II a partire dalle ore 18.00.

La quota di partecipazione è fissata a 720 euro per persona. Il supplemento per la sistemazione in camera singola è di 270 euro. La quota comprende il viaggio in autobus granturismo, il soggiorno presso l’Hotel Chapelle & Parc****, situato nelle immediate vicinanze del Santuario, e il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.

Il Pellegrinaggio diocesano del Centenario rappresenta l’appuntamento che celebra i cento anni dal primo pellegrinaggio di Monaco a Lourdes, avvenuto nel 1926.

Iscrizioni online già aperte.