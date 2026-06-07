Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al grande pittore Claude Monet (frequentatore della Cote)nel centenario della morte, questa simpatica vignetta.
Con l'occasione non solo in Francia, non nel mondo intero, si organizzano mostre e convegni per ricordare i suoi capolavori.
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Altre notizie | 07 giugno 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Monet, onore ad uno dei padri dell'Impressionismo
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al grande pittore Claude Monet (frequentatore della Cote)nel centenario della morte, questa simpatica vignetta.
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