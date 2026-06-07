Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al grande pittore Claude Monet (frequentatore della Cote)nel centenario della morte, questa simpatica vignetta.



Con l'occasione non solo in Francia, non nel mondo intero, si organizzano mostre e convegni per ricordare i suoi capolavori.



