 / Altre notizie

Altre notizie | 07 giugno 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Monet, onore ad uno dei padri dell'Impressionismo

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al grande pittore Claude Monet (frequentatore della Cote)nel centenario della morte, questa simpatica vignetta.

Con l'occasione non solo in Francia, non nel mondo intero, si organizzano mostre e convegni per ricordare i suoi capolavori.

Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium