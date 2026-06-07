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Eventi | 07 giugno 2026, 17:03

Mentone: Show “Génération Flamenca” in scena con Flamenco del Corazón alla Salle Saint-Exupéry

Spettacolo di danza in programma il 14 giugno

Flamenca Show

Flamenca Show

Domenica 14 giugno 2026 l’associazione Flamenco del Corazón presenterà lo spettacolo di danza “Génération Flamenca” presso la Salle Saint-Exupéry di Mentone.

L’evento si svolgerà dalle ore 19.00 alle 20.45 e proporrà una performance dedicata alla danza flamenca, realizzata dall’associazione Flamenco del Corazón.

Per assistere allo spettacolo, il costo del biglietto è di 16 euro per gli adulti e di 11 euro per i bambini. L’ingresso è gratuito per i minori di 3 anni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 04 83 93 70 20 oppure consultare il sito: https://www.menton-riviera-merveilles.fr/

Redazione

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