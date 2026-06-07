Mentone: Show “Génération Flamenca” in scena con Flamenco del Corazón alla Salle Saint-Exupéry

Domenica 14 giugno 2026 l’associazione Flamenco del Corazón presenterà lo spettacolo di danza “Génération Flamenca” presso la Salle Saint-Exupéry di Mentone.

L’evento si svolgerà dalle ore 19.00 alle 20.45 e proporrà una performance dedicata alla danza flamenca, realizzata dall’associazione Flamenco del Corazón.

Per assistere allo spettacolo, il costo del biglietto è di 16 euro per gli adulti e di 11 euro per i bambini. L’ingresso è gratuito per i minori di 3 anni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 04 83 93 70 20 oppure consultare il sito: https://www.menton-riviera-merveilles.fr/.