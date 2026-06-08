“Rêve et Réalité” al Musée d’Histoire et d’Art di Villeneuve-Loubet: in mostra le opere di 17 artisti dell’associazione ArtoCercle de Vence

È in corso al Musée d’Histoire et d’Art di Villeneuve-Loubet la mostra collettiva “Rêve et Réalité”, organizzata dall’associazione ArtoCercle de Vence e dedicata al tema del rapporto tra sogno e realtà.

L’esposizione, aperta dal 5 giugno e visitabile fino al 31 luglio 2026, riunisce 17 artisti plastici che, attraverso le loro opere, propongono una riflessione sul confine tra due mondi apparentemente opposti.

Secondo la presentazione ufficiale della mostra, gli artisti invitano il pubblico a esplorare «la frontiera invisibile tra due mondi opposti», ricordando come l’arte possa rappresentare un ponte tra queste due dimensioni. Le opere esposte evidenziano inoltre l’importanza del sogno come elemento capace di contribuire a reinterpretare e arricchire il mondo reale.

La rassegna è ospitata presso il Musée d’Histoire et d’Art, in Rue de l’Hôtel de Ville, nel centro storico di Villeneuve-Loubet. Il vernissage inaugurale si è svolto venerdì 5 giugno alle ore 18.30.

La mostra sarà visitabile fino a venerdì 31 luglio 2026 dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30. L’ingresso è libero.

“Rêve et Réalité” offre ai visitatori l’opportunità di scoprire il lavoro dei 17 artisti partecipanti attraverso un percorso espositivo che mette al centro il dialogo tra immaginazione e realtà, tema scelto dall’associazione ArtoCercle de Vence per questa esposizione collettiva.