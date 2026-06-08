Rock, elettronica e mare: Étienne de Crécy accende l’estate a Beaulieu

Un’anteprima dal sapore estivo, tra chitarre e beat elettronici, per scaldare i motori in vista del grande ritorno di luglio.

Il festival Les Nuits Guitares inaugura la stagione con “Rocktronic”, una serata evento in programma mercoledì 10 giugno sulla terrazza Sky Beach del Casino di Beaulieu-sur-Mer.



L’appuntamento segna il “before” ufficiale della manifestazione, attesa dal 3 al 5 luglio nello scenario del Jardin de l’Olivaie.

Si parte alle 19.30 con un momento riservato a partner e operatori del settore, pensato per celebrare in un contesto intimo e conviviale il ritorno del festival.





Dalle 20.30, invece, spazio al pubblico con una line-up che mescola energia rock e sonorità elettroniche: sul palco si alterneranno Magmay e DJ Rawdolff, prima dell’arrivo di Étienne de Crécy, protagonista della serata con un DJ set inedito affacciato sul mare.



Figura di riferimento della scena elettronica francese, de Crécy torna sotto i riflettori con il recente album Warm Up (2025), un lavoro che segna una svolta nel suo percorso artistico.

Meno orientato al clubbing e più intimo e organico, il disco esplora nuove contaminazioni tra indie-pop, rap ed elettronica, confermando la capacità dell’artista di reinventarsi senza perdere il contatto con il pubblico.



La serata Rocktronic promette così di offrire un assaggio dell’atmosfera delle Nuits Guitares: un mix di suoni, stili e suggestioni che anticipa le tre serate di luglio, quando il festival tornerà nella sua storica cornice tra il porto e il verde dell’Olivaie.





Informazioni utili

L’evento si svolge dalle 20.30 all’1.00 presso lo Sky Beach del Casino di Beaulieu-sur-Mer (4 avenue Fernand Dunan). Biglietti disponibili online con prezzi a partire da 13 euro.



Il festival Les Nuits Guitares 2026 si terrà dal 3 al 5 luglio al Jardin de l’Olivaie: previsti pass giornalieri e abbonamenti per l’intera durata della manifestazione.



