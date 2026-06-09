APIdays: al Giardino dell’Unesco di Fontvieille due giornate dedicate all’ape, sentinella dell’ambiente

Il Principato di Monaco partecipa dal 2011 al programma nazionale « L'abeille, sentinelle de l'environnement » (« L’ape, sentinella dell’ambiente »), promosso dall’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF). Nell’ambito di questa collaborazione, ogni anno nel mese di giugno vengono celebrati gli APIdays – « Journées nationales de l'abeille, sentinelle de l’environnement » (« Giornate nazionali dell’ape, sentinella dell’ambiente »).

Dalla sottoscrizione del partenariato, numerose arnie sono state installate sul tetto-terrazza del Museo dei Francobolli e delle Monete di Fontvieille. Il monitoraggio delle arnie è affidato all’UNAF con il supporto di un’équipe della Sezione Giardini della Direzione dell’Assetto Urbano (DAU).

Per sensibilizzare grandi e piccoli al ruolo fondamentale dell’ape negli ecosistemi e insegnare come proteggerla a sostegno dello sviluppo dell’apicoltura francese, la Sezione Giardini della DAU e la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport (DENJS) organizzeranno due giornate di attività gratuite presso il Giardino dell’Unesco, sulle terrazze di Fontvieille.

Le iniziative si svolgeranno venerdì 12 e sabato 13 giugno, dalle ore 9 alle ore 16.

Il programma prevede attività di accoglienza, sensibilizzazione e orientamento del pubblico, un laboratorio dedicato alla realizzazione di piccole candele in cera e una dimostrazione con estrazione del miele a cura di Lucien Guérin, apicoltore referente dell’iniziativa.

Sono inoltre in programma la presentazione delle piante mellifere e l’atelier « Déjeuner avec ou sans abeilles », un laboratorio partecipativo dedicato alle bombe di semi, attività educative sulle diverse razze di api e sulle arnie presenti nel mondo, la presentazione delle arnie connesse della DENJS e un’esposizione di pannelli informativi a carattere didattico.

Il Gioco dell’Oca sarà proposto esclusivamente nella giornata di sabato.