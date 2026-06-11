Marsiglia, estate inclusiva: eventi, musica e cinema accessibili a tutti

Marsiglia rilancia la sua estate all’insegna dell’inclusione.

Con una programmazione pensata per tutti, la città rafforza il proprio impegno verso l’accessibilità universale, trasformando “L’Été Marseillais” in un grande evento aperto e partecipato, capace di accogliere ogni cittadino nelle migliori condizioni possibili.



Tra le principali novità figurano spazi di accoglienza inclusivi, nuovi dispositivi per l’accessibilità e interventi concreti sui luoghi della cultura.

In particolare, alcune proiezioni di cinema all’aperto saranno dotate di sottotitoli e audiodescrizione, ampliando la fruizione anche al pubblico con disabilità sensoriali.

Parallelamente, sono stati realizzati percorsi accessibili per persone a mobilità ridotta, come nel cortile del Centro della Vieille Charité.





Grande attenzione anche agli eventi musicali. Per i concerti sulla scena sull’acqua sono previsti spazi riservati e sopraelevati, oltre alla possibilità di utilizzare gilet vibranti che permettono di “sentire” la musica attraverso le vibrazioni.

Le tribune saranno accessibili prioritariamente a persone con disabilità, donne in gravidanza e spettatori con esigenze specifiche.



Non mancano misure dedicate alla sicurezza e all’accoglienza: ogni sera sarà attivo uno spazio di supporto per le vittime di violenze sessiste e sessuali, con personale formato.

Inoltre, saranno disponibili aree di sosta dedicate e servizi di accompagnamento per facilitare l’accesso agli eventi.



Anche i “giovedì al museo” alla Vieille Charité beneficeranno di interventi mirati, con accessi facilitati e servizi dedicati, mentre le attività diffuse in città saranno pensate per coinvolgere tutte le fasce di pubblico.



Con questa edizione, Marsiglia conferma la propria identità: una città viva, aperta e profondamente umana, dove cultura e intrattenimento diventano strumenti di inclusione e partecipazione collettiva.





