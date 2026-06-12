Nizza guarda alle stelle: a Nicetoile tra fotografia, vino e talent show

Un viaggio tra le meraviglie del cielo, calici di vino locale e giovani talenti pronti a conquistare il pubblico.

Fino all’8 luglio 2026 il centro commerciale Nicetoile propone un calendario di appuntamenti che unisce cultura, intrattenimento e convivialità, trasformando gli spazi dello shopping in un luogo di scoperta e condivisione.



Protagonista è la mostra fotografica “Voyage au cœur des étoiles”, firmata dall’astrofotografo Anthony Turpaud.

L’esposizione, allestita al livello 1, accompagna i visitatori in un’immersione suggestiva nel cielo notturno attraverso immagini spettacolari che raccontano costellazioni, fenomeni astronomici e misteri dell’universo.

Ispirata all’omonimo libro pubblicato dalle Éditions Gilletta e scritto insieme all’ecologa Francine Brondex, la mostra si rivolge a un pubblico ampio, a partire dagli 11 anni, con l’obiettivo di avvicinare grandi e piccoli all’osservazione del cielo e sensibilizzare sul tema dell’inquinamento luminoso.



Il 17 giugno lo stesso Turpaud incontrerà il pubblico per una conferenza dedicata all’astronomia e all’osservazione del cielo, seguita da una sessione di firme alle 16.30 nell’area Foodcourt (livello -1). Il volume sarà disponibile presso la Maison du Goût et de l’Artisanat de Nice.





Spazio anche agli eventi estivi con “We Love Dimanche – Summer Edition”, in programma il 21 giugno sempre al livello -1.

L’appuntamento celebra la dolce vita mediterranea con una degustazione dei vini del Château de Crémat, offrendo ai visitatori un momento di relax e scoperta del patrimonio enologico locale.





Grande attesa, infine, per il 27 giugno, quando Nicetoile ospiterà la finale del casting di The Voice e The Voice Kids. Un’occasione per assistere dal vivo alle esibizioni dei talenti emergenti e respirare l’atmosfera dei celebri show musicali televisivi.



Tra cultura, gusto e spettacolo, Nicetoile si conferma così uno spazio dinamico capace di andare oltre lo shopping, proponendo esperienze coinvolgenti per un pubblico eterogeneo.



