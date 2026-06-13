Nizza, rinasce la storica spiaggia dell’Opéra: nuova gestione, restyling totale e anima glamour

Un’icona della Baie des Anges torna a splendere con un volto completamente rinnovato. Dopo sei mesi di lavori, la storica spiaggia privata dell’Opéra, la più antica della città, fondata nel 1889, riapre al pubblico con un nuovo nome, una nuova gestione e un concept che unisce tradizione e modernità.



Affacciata sul Quai des États-Unis, la struttura si presenta oggi in una raffinata palette di azzurri e bianchi, in perfetta armonia con il mare.

Materassi a scacchi, ombrelloni color cielo con dettagli eleganti e arredi dalle linee morbide creano un’atmosfera chic e rilassata, pensata per valorizzare uno dei tratti più suggestivi del litorale nizzardo.



La storica gestione della famiglia Maiffret, legata per decenni alla spiaggia e alla memoria dell’indimenticato Michel, lascia il passo a una nuova avventura imprenditoriale guidata dal ristoratore nizzardo Serge Cannatella, affiancato dal cugino Jérôme Quilichini.

Un passaggio di testimone che segna una svolta, pur nel rispetto dell’identità del luogo.



La spiaggia, che si estende su circa 1.300 metri quadrati fino ai piedi dell’Opéra di Nizza, è stata completamente ripensata: 250 lettini, 180 coperti, nuove aree lounge con cuscini e daybed, strutture in legno e spazi più funzionali.

Rinnovata anche la zona interna, con oltre 1.000 metri quadrati dedicati agli ospiti, dotata di servizi moderni, docce e ambienti eleganti in granito.



Tra le novità, spicca anche l’offerta gastronomica. Il ristorante, sotto la guida dello chef italiano Andrea Bragalone, propone una cucina che parte dalle radici mediterranee e italiane per aprirsi a influenze internazionali.

Accanto a pizze, burrata e spaghetti ai frutti di mare, trovano spazio piatti più esotici come pollo bio in stile thai o branzino con note piccanti ispirate alla cucina asiatica.



La spiaggia punta inoltre alla sostenibilità, aderendo al marchio ambientale “Clé Verte”, e propone un’offerta completa: apertura quotidiana dalle 9, doppio servizio ristorante (pranzo e cena), tapas nel pomeriggio e lounge bar attivo per tutta la giornata.



Non manca l’intrattenimento: nei fine settimana sono previsti DJ set e musica dal vivo, in linea con la vocazione storica del luogo, che in passato ha ospitato feste, eventi e persino le prime esibizioni di un giovanissimo Johnny Hallyday.



Con circa quaranta dipendenti e la direzione affidata a Fabien Pham, la nuova spiaggia dell’Opéra si candida a diventare uno dei punti di riferimento dell’estate nizzarda, tra eleganza, memoria e voglia di futuro.



