Rolex Fastnet Race: vittoria in tempo reale per Black Jack 100

Cherbourg-en-Cotentin, martedì 29 luglio 2025. Il maxi yacht Black Jack 100, di proprietà di Remon Vos (Yacht Club de Monaco) e timonato da Tristan Le Brun (Captain’s Club Y.C.M.), ha tagliato il traguardo della 51ª Rolex Fastnet Race nella notte tra lunedì e martedì, alle ore 00:21. Con un tempo di 2 giorni, 12 ore, 31 minuti e 21 secondi, si è aggiudicato il prestigioso trofeo Erivale, riservato al primo monoscafi in tempo reale.

Duello d’élite tra giganti del mare

La vittoria si è decisa all’approccio del celebre Fastnet Rock, al termine di un duello serrato con SHK Scallywag, durato ore e caratterizzato da manovre tattiche a distanza ravvicinata. Grazie a una brillante strategia e rapidi cambi di vela, Black Jack 100 ha saputo approfittare del vento teso (oltre 20 nodi) per prendere il largo. «L’anno scorso ci avevano preceduti di 20 minuti alla Middle Sea Race – stavolta siamo stati noi i più veloci», ha commentato soddisfatto Remon Vos. Per Tristan Le Brun, «questa vittoria va oltre le aspettative: in un anno e mezzo di lavoro, abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale».

A seguire, SHK Scallywag è arrivato alle 01:19, seguito solo cinque minuti più tardi da Leopard 3, di Joost Schuijff (anch’egli membro del Y.C.M.), che ha completato il podio tra i grandi monoscafi.

Prossima tappa: Palermo-Montecarlo

Black Jack 100 ora si dirige verso la Sicilia per partecipare alla 20ª Palermo-Montecarlo, regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, in collaborazione con il Yacht Club de Monaco e il Yacht Club Costa Smeralda. La partenza è prevista per martedì 19 agosto alle ore 11:55 da Mondello.

Admiral’s Cup: il Y.C.M. in lotta per il titolo

Nel frattempo, prosegue anche la Admiral’s Cup, tornata nel 2025 dopo oltre vent’anni di assenza. La classifica a squadre si deciderà proprio con la Rolex Fastnet Race (coefficiente 3), dopo la Channel Race e sei regate costiere nel Solent.

In AC Class 2, Jolt 6, con al timone Pierre Casiraghi, vicepresidente dello Y.C.M., è attualmente in seconda posizione, atteso a Cherbourg nella serata del 29 luglio. Poco prima è previsto l’arrivo di Jolt 3 (AC Class 1), condotto da Peter Harrison, previsto verso le ore 20:00. Ogni minuto sarà cruciale nella sfida con il Royal Hong Kong Yacht Club, attualmente in testa, seguito da vicino dal Yacht Club Costa Smeralda.

Yacht Club de Monaco: protagonisti su tutti i fronti

Tra i protagonisti anche Oren Nataf, al timone del Pulsar 50 Rayon Vert, in regata tra i multiscafi con Vincent Riou: arrivo previsto nella notte.

Giovanni Lombardi Stronati partecipa con due imbarcazioni in rappresentanza dell’Italia, mentre il giovane Didier Schouten, membro della sezione sportiva dello Y.C.M., sta completando la sua prima grande traversata della Manica a bordo di Ocean Breeze. Il suo arrivo è atteso alle prime luci del 30 luglio: una promettente esperienza per un talento in crescita.

Classifica finale ancora aperta

Nonostante gli arrivi spettacolari della notte, la classifica generale resta sospesa ai calcoli della compensazione IRC. Con distacchi minimi e numerose imbarcazioni ancora in mare, il verdetto definitivo sarà scritto solo all’arrivo degli ultimi. Come da tradizione, la Rolex Fastnet Race resta una regata in cui nulla è deciso fino all’ultimo traguardo.

